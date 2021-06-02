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На АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" проведена ресертификация системы менеджмента качества

В мае 2021 года на АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" проведена ресертификация системы менеджмента качества применительно к производству и поставке кабелей, проводов и шнуров требованиям стандартов ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТР ИСО 9001-2015, ЭС РД 009-2014, по результатам которой ОС СМК АНО "Промтехносерт" принято решение о выдаче сертификата и выдан сертификат № ЭС 02.092.0029-2021 со сроком действия до 01 июня 2024 года.

 

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Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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