В мае 2021 года на АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" проведена ресертификация системы менеджмента качества применительно к производству и поставке кабелей, проводов и шнуров требованиям стандартов ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТР ИСО 9001-2015, ЭС РД 009-2014, по результатам которой ОС СМК АНО "Промтехносерт" принято решение о выдаче сертификата и выдан сертификат № ЭС 02.092.0029-2021 со сроком действия до 01 июня 2024 года.