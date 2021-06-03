2 июня 2021 года компания «Россети ФСК ЕЭС» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001P-03R общим номинальным объемом 10 млрд рублей по ставке купона 7,50% годовых. Срок обращения облигаций составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 7 лет с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций - 1 000 рублей.

Выпуск проведен в пользу институциональных инвесторов. Привлеченные средства планируется направить на финансирование утвержденной инвестиционной программы компании, а также на рефинансирование ранее привлеченного на аналогичные цели долга.

«На рынке публичного долга в последнее время отмечается снижение интереса инвесторов к вложениям на срок более 5 лет. Это происходит на фоне неоднозначной рыночной конъюнктуры, ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и, как следствие, роста ставок на рынке рублевых облигаций, а также планов по увеличению госзаимствований. Несмотря на это, наше размещение на срок 7 лет прошло по одному из самых низких спрэдов к ОФЗ для такой дюрации среди корпоративных эмитентов российского долгового рынка капитала. В очередной раз подтверждается доверие инвесторов к «Россети ФСК ЕЭС». Выражаем им отдельную благодарность за высокую оценку кредитного качества компании», - прокомментировал результаты размещения заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россети» Павел Гребцов.

«Россети ФСК ЕЭС» не частый заёмщик на российском рынке и одна из наиболее эффективных государственных компаний с высочайшим кредитным качеством. Совокупность этих факторов и временное «окно позитивных ожиданий» на рынке стали факторами успеха сделки. С начала года можно было по пальцам посчитать успешные сделки в первом эшелоне, а тем более на такой срок, тем не менее, сама природа бизнеса компании позволяет ей привлекать долгосрочные финансовые ресурсы даже в не самых простых рыночных условиях и на фоне ожиданий дальнейшего роста ставок», - прокомментировал результаты размещения Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанк КИБ Эдуард Джабаров.

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 09 июня 2021 года на Московской Бирже. Организатором и агентом по размещению выступил Сбербанк КИБ.