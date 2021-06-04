Как сообщает компания Teknor Apex, четыре новых кабельных компаунда серии “Halguard”, не распространяющие горение и обладающие низким дымовыделением, были сертифицированы на соответствие требованиям стандарта UL как не содержащие галогенов. К этим компаундам относятся продукты на основе сополимера этилена и винилацетата (EVA) нового поколения с усовершенствованным балансом свойств и продукты на основе термопластичных эластомеров (TPE) повышенной гибкости, демонстрирующие превосходную стойкость к воздействию нефти, масел и солнечных лучей. Оценка содержания галогенов проводилась в соответствии со стандартом UL 2885 на наличие фтора (F), хлора (Cl), брома (Br) и йода (I) при максимальном предельном количестве каждого 1000 частей на миллион. С учётом этих четырёх новых марок теперь в серии Halguard пятнадцать безгалогенных, не распространяющих горение, обладающих низким дымовыделением (LS-HFFR) компаундов, сертифицированных в соответствии с программой UL AATJ2 component recognition.

Компания Teknor Apex предлагает новые компаунды, соответствующие классу V-0 по классификации стандарта UL 94 для испытаний пластмасс на воспламеняемость, следующих двух типов:

Компаунды на основе сополимера этилена и винилацетата для кабелей управления, передачи данных и транзитных кабелей. Компаунды серии Halguard марок 58240 и 58242 обеспечивают высокие уровни нераспространения горения, стойкости к тепловому удару и тепловой деформации, а также отличаются простотой переработки, что приводит к повышению производительности. Кабели, произведенные с использованием этих компаундов, соответствуют стандартам UL 1685-FT4/IEEE 1202 для кабелей, прокладываемых в вертикальных желобах, и стандарту UL 1666 для кабелей, прокладываемых в стояках зданий. Новые компаунды также предназначены для применения в конструкциях волоконно-оптических кабелей и кабелей, используемых в транзитной инфраструктуре, например, в туннелях.

Особо гибкие, устойчивые к воздействию нефти, масел и солнечного света компаунды на основе термопластичных эластомеров. Эти два продукта, имеющие в своём составе эластомеры, соответствуют стандартам UL 62 и UL 758 для гибких шнуров и проводов для бытовых электроприборов, соответственно. Компаунд типа Halguard E 59001 демонстрирует 80% и 90% сохранение прочности на растяжение и относительного удлинения при разрыве, соответственно, после погружения в эталонное минеральное масло IRM 902 в течение семи суток при 60 °C. Компаунд типа Halguard E 59002 сохраняет 90% и 95% прочности на растяжение и относительного удлинения при разрыве после выдержки в течение 720 часов в аппарате для ускоренных испытаний на стойкость к воздействию атмосферных условий.

Компания Teknor Apex уверена, что линейка продуктов Halguard LS-HFFR обеспечивает кабелям свойства, отвечающие широкому спектру областей применения, а растущий список марок, соответствующих оценке UL как «не содержащие галогенов», ещё больше расширяет возможности для потребителей. Компания будет продолжать разрабатывать компаунды, которые могут соответствовать этой оценке UL, для того, чтобы обеспечить потребителей легко доступным подтверждением соответствия компонентов их продуктов, что ускорит выход этих продуктов на рынок. Компаунды серии Halguard LS-HFFR могут быть поставлены в любую точку мира.