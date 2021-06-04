RusCableCLUB 2021
4 июня 2021, 09:00
Рубрика: Инновации
Метки: Teknor Apex
Отрасль: Кабельная промышленность Материалы для КПП
Как сообщает компания Teknor Apex, четыре новых кабельных компаунда серии “Halguard”, не распространяющие горение и обладающие низким дымовыделением, были сертифицированы на соответствие требованиям стандарта UL как не содержащие галогенов. К этим компаундам относятся продукты на основе сополимера этилена и винилацетата (EVA) нового поколения с усовершенствованным балансом свойств и продукты на основе термопластичных эластомеров (TPE) повышенной гибкости, демонстрирующие превосходную стойкость к воздействию нефти, масел и солнечных лучей. Оценка содержания галогенов проводилась в соответствии со стандартом UL 2885 на наличие фтора (F), хлора (Cl), брома (Br) и йода (I) при максимальном предельном количестве каждого 1000 частей на миллион. С учётом этих четырёх новых марок теперь в серии Halguard пятнадцать безгалогенных, не распространяющих горение, обладающих низким дымовыделением (LS-HFFR) компаундов, сертифицированных в соответствии с программой UL AATJ2 component recognition.
Компания Teknor Apex предлагает новые компаунды, соответствующие классу V-0 по классификации стандарта UL 94 для испытаний пластмасс на воспламеняемость, следующих двух типов:
Компания Teknor Apex уверена, что линейка продуктов Halguard LS-HFFR обеспечивает кабелям свойства, отвечающие широкому спектру областей применения, а растущий список марок, соответствующих оценке UL как «не содержащие галогенов», ещё больше расширяет возможности для потребителей. Компания будет продолжать разрабатывать компаунды, которые могут соответствовать этой оценке UL, для того, чтобы обеспечить потребителей легко доступным подтверждением соответствия компонентов их продуктов, что ускорит выход этих продуктов на рынок. Компаунды серии Halguard LS-HFFR могут быть поставлены в любую точку мира.
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