Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в панельной дискуссии «Экономика неограниченных ресурсов», которая прошла в рамках ПМЭФ-2021. В мероприятии также приняли участие специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов, первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом» Кирилл Комаров, генеральный директор Renault в России и СНГ Николя Мор, представители АО «АВТОВАЗ», АО «РТ-Инвест», ITAD.

В России образуется порядка 70 млн тонн твердых коммунальных отходов в год, и этот показатель стабильно увеличивается. Сегодня из этого объема отходов сортируются и перерабатываются лишь 7%, в то время как 93% направляются на полигоны для захоронения часто без предварительной сортировки. Помимо негативного воздействия на экологию и здоровье людей полигонное захоронение как способ обращения с ТКО приводит к безвозвратной потере ресурсов, которые могли бы быть использованы повторно. Поэтому переработка ТКО и их максимальное вовлечение во вторичный оборот являются важными элементами комплексной системы обращения с отходами, внедрение которых позволит отказаться от полигонного захоронения, как это уже сделали многие развитые страны.

Денис Мантуров отметил важность расширенной ответственности предприятий при производстве продукции.

Мы, конечно же, поддерживаем тот подход, который согласован правительством, а это расширенная ответственность производителей (РОП), который в конце года запускается. И в общей сложности, эксперты оценивают, экосбор составит около 100 миллиардов рублей (в год, в настоящее время сбор в рамках РОП составляет 3,7 миллиарда рублей в год — ред.), и эти деньги должны пойти на создание мусороперерабатывающих предприятий

- сказал Мантуров.

Он также добавил, что Россия не обойдется без строительства заводов по энергетической утилизации отходов. Деньги на строительство и эксплуатацию этих заводов, в том числе, могут поступать из платежей в рамках РОП.

Министр особо отметил поддержку идеи по реализации проекта строительства в регионах 25 дополнительных заводов по энергетической утилизации. Они позволят перерабатывать в год около 14,6 млн тонн отходов, из которых выбрали полезные фракции на объектах сортировки. Стоит отметить, что, вместе с пятью уже строящимися заводами, уровень утилизации «хвостов» составит 58%.

В завершение выступления Денис Мантуров подчеркнул роль комплексной цифровизации отрасли и создания прозрачных систем учёта всех видов отходов в развитии экономики замкнутого цикла. С точки зрения технологической готовности, машиностроители локализовали порядка 65% видов оборудования, необходимого при строительстве таких заводов.