Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» и президент компании «Щекиноазот» провели рабочую встречу на площадке Петербургского международного экономического форума. Стороны уделили особое внимание сотрудничеству в сфере повышения надежности энергоснабжения объектов химической отрасли на территории Тульского региона.

В прошлом году сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» завершили проект по переустройству высоковольтных сетей для строительной площадки нового комплекса по производству аммиака и карбамида в Щекинском районе региона. Энергетики возвели и ввели в эксплуатацию более 17 км новых линий электропередачи 110 кВ и демонтировали свыше 11 км существующих линий.

Как отметил глава энергокомпаний, с учетом большой значимости предприятия для развития экспортного потенциала региона все работы были выполнены в кратчайшие сроки и на высоком уровне.