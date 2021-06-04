RusCableCLUB 2021
4 июня 2021, 09:36
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, ТУЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» и президент компании «Щекиноазот» провели рабочую встречу на площадке Петербургского международного экономического форума. Стороны уделили особое внимание сотрудничеству в сфере повышения надежности энергоснабжения объектов химической отрасли на территории Тульского региона.
В прошлом году сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» завершили проект по переустройству высоковольтных сетей для строительной площадки нового комплекса по производству аммиака и карбамида в Щекинском районе региона. Энергетики возвели и ввели в эксплуатацию более 17 км новых линий электропередачи 110 кВ и демонтировали свыше 11 км существующих линий.
Как отметил глава энергокомпаний, с учетом большой значимости предприятия для развития экспортного потенциала региона все работы были выполнены в кратчайшие сроки и на высоком уровне.
«Щекиноазот» – один из мировых лидеров по производству продуктов промышленной химии. Совершенствуя свою энергетическую инфраструктуру для таких крупных объектов, мы вносим свой вклад в создание условий для социально-экономического роста Тульской области», - отметил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.
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