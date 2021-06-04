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Николай Шульгинов: "Необходимо решать вопросы появления новых источников энергии в энергосистеме"

Николай Шульгинов: Необходимо решать вопросы появления новых источников энергии в энергосистеме

4 июня 2021, 17:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ПМЭФ-2021
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Состояние и перспективы развития мировой электроэнергетики на Петербургском международном экономическом форуме обсудили представители крупнейших энергокомпаний и отраслевые эксперты.

Роль электроэнергетики в дальнейшем будет только расти. Часть существующих прогнозов говорят о том, что к 2050 году спрос на электроэнергию увеличится в 2-2,5 раза, отметил Николай Шульгинов. Одной из ключевых тенденций при этом будет энергопереход. По словам Министра, он предполагает работу по нескольким направлениям, среди которых усиление роли распределённой энергетики, цифровизация, повышение энергоэффективности и декарбонизация, которая включает в себя развитие водородной энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«Энергобаланс России, мы считаем, он один из лучших. Предусмотрено и снижение объёмов CO2, и движение к климатической нейтральности. Энергобаланс в части производства электроэнергии предусматривает около 20% производства на атомных станциях, около 20% – на гидравлических станциях, около 40-42% производства – на станциях с использованием газа, и от 0,3-0,5% – это производство электроэнергии на солнечных и ветровых станциях», – сообщил Николай Шульгинов.

Он пояснил, что Россия планирует последовательно увеличивать долю ВИЭ в энергобалансе, у страны есть большой потенциал. При этом, по словам Министра, за амбициозными прогнозами по развитию «зелёной» энергетики в мире в тени остаются некоторые вопросы.

«Для интеграции больших объёмов ВИЭ в энергосистему необходимо масштабное сетевое строительство. По оценкам, этот объём строительства должен быть в два раза выше к 2040 году чем то, что построено сегодня в сетях за 130 лет. Требуются масштабные инвестиции в цифровые технологии во всех секторах производства, распределения и потребления энергии», – сказал Николай Шульгинов.

Он отметил, что нужно сохранять традиционную генерацию для обеспечения надёжности энергоснабжения.

«Необходимо решать вопросы появления новых источников в энергосистеме, которые в том числе будут связаны с системами накопления энергии как в краткосрочном режиме для разряда, например, в течение 10 часов, так и в части долгосрочного хранения – от суток, до сезонов», – прокомментировал глава Минэнерго.

«Инфраструктура консервативна, но без внедрения новейших технологий, изменения бизнес-процессов, цифровизации наша жизнь уже невозможна. Применяем и будем более активно внедрять VR-тренажёры для обучения персонала, беспилотные аппараты и спутниковую съёмку для мониторинга состояния, контроля строительства линейных объектов и другие решения. Если говорить о технологиях, которые могут трансформировать отрасль, то можно назвать системы накопления энергии. Кроме того, пандемия COVID-19 подтолкнула к ускорению развития дистанционных сервисов. «Россети» перевели большинство операций с потребителями в электронный вид», – сказал в ходе дискуссии Генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.

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Источник: Министерство энергетики России

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