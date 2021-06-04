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Россети ФСК ЕЭС" обновит изоляцию на подстанции 330 кВ "Сясь" в Ленинградской области

Россети ФСК ЕЭС обновит изоляцию на подстанции 330 кВ Сясь в Ленинградской области

4 июня 2021, 09:24
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к замене 165 опорно-стержневых изоляторов на подстанции 330 кВ «Сясь». В результате выполненных работ повысится надежность электроснабжения северо-восточной части Ленинградской области с общей численностью населения более 150 тыс. человек.

Изоляторы будут установлены на разъединителях, которые предназначены для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей. Всего до конца года на 12 подстанциях северо-восточной части Ленинградской области планируется заменить 640 опорно-стержневых изоляторов на разъединителях и шинных опорах.

Мощность подстанции 330 кВ «Сясь» составляет 780 МВА. От ее стабильной работы зависит надежность электроснабжения жителей Волховского и Тихвинского районов Ленинградской области, а также такого крупного потребителя как Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат.

 

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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