«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к замене 165 опорно-стержневых изоляторов на подстанции 330 кВ «Сясь». В результате выполненных работ повысится надежность электроснабжения северо-восточной части Ленинградской области с общей численностью населения более 150 тыс. человек.

Изоляторы будут установлены на разъединителях, которые предназначены для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей. Всего до конца года на 12 подстанциях северо-восточной части Ленинградской области планируется заменить 640 опорно-стержневых изоляторов на разъединителях и шинных опорах.

Мощность подстанции 330 кВ «Сясь» составляет 780 МВА. От ее стабильной работы зависит надежность электроснабжения жителей Волховского и Тихвинского районов Ленинградской области, а также такого крупного потребителя как Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат.