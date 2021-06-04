 
Контракты

"Россети" и "Роснефть" договорились о сотрудничестве в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей

Россети и Роснефть договорились о сотрудничестве в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей

4 июня 2021, 09:48
Рубрика: Контракты
Метки: РОССЕТИ, ПМЭФ-2021, РОСНЕФТЬ, ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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ПАО «Россети» и ПАО НК «Роснефть» в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Михайлик и Вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка ПАО «НК «Роснефть» Аврил Конрой.

Стороны рассмотрят возможность размещения быстрых зарядных станций для электромобилей на АЗК «Роснефти» в регионах России.

«Россети» уже управляют 263 зарядными станциями, к 2025 году компания планирует увеличить их количество до более чем 1 тыс. единиц. Будут охвачены 30 крупнейших городов и автомагистралей России – на электромобиле можно будет доехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда. Также «Россети» планируют развивать сотрудничество с регионами в сфере создания зарядной инфраструктуры для общественного транспорта.

В настоящее время в розничной сети компании «Роснефть» работают 14 зарядных станций) в Московской, Тверской и Ленинградской областях, во Владивостоке, Хабаровске и в Краснодарском крае.

Развитие зарядной инфраструктуры на автозаправочных комплексах позволит водителям электромобилей свободно передвигаться по привычным маршрутам, используя развитую сеть АЗС «Роснефть». Круглосуточный режим работы и сопутствующий сервис АЗC позволят автолюбителям с комфортом провести время на заправочных стациях, пока заряжается их электромобиль – выпить свежесваренный кофе и перекусить в кафе, приобрести товары в магазине и воспользоваться другими удобствами на АЗК.

Обеспечивая высокие стандарты качества нефтепродуктов и нетопливных услуг, сеть АЗС «Роснефть» расширяет дополнительные сервисы для удобства своих клиентов. Компания продолжит дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры на своих АЗС в соответствии с прогнозами спроса и развитием рынка электромобилей.

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Источник: ПАО "Россети"

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