Группа Legrand анонсирует следующую серию вебинаров в этом месяце. 8 и 10 июня компания проведет два онлайн-мероприятия, которые посвящены новой серии электроустановочных изделий INSPIRIA и автоматическим выключателям серий DRX и DPX3.

Во вторник, 8 июня, ведущий специалист отдела обучения презентует серию электроустановочных изделий INSPIRIA – одну из главных новинок компании 2021 года. В рамках вебинара «INSPIRIA – техническое совершенство по доступной цене. Новая серия электроустановочных изделий Legrand» представитель компании подробно расскажет о серии, ее ассортименте и функционале.

Следующее онлайн-мероприятие пройдёт 10 июня, в четверг, на тему «Автоматические выключатели в литом корпусе серий DRX и DPX3». Участникам будет подробно рассказано о функциональных возможностях автоматических выключателей и особенностях их эксплуатации.

Группа Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылкам:

8 июня, 10:00 по московскому времени: «INSPIRIA – техническое совершенство по доступной цене. Новая серия электроустановочных изделий Legrand» - https://events.webinar.ru/Legrand/8696219 10 июня, 12:00 по московскому времени: «Автоматические выключатели в литом корпусе серий DRX и DPX3» - https://events.webinar.ru/Legrand/8696321​

Следите за анонсами мероприятий на следующую неделю!