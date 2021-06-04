 
Контракты

Во Владивостоке построят 4 дома для переселенцев из аварийного жилья

Во Владивостоке построят 4 дома для переселенцев из аварийного жилья

4 июня 2021, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Во Владивостоке вскоре начнется строительство группы жилых многоэтажных домов по программе переселения из аварийного жилья, сообщает RosTender.info.

Дирекция по строительству объектов города Владивостока объявила тендер по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и строительству группы из четырех жилых домов в районе улицы Русская, 57. Стоимость предстоящих работ оценивается в 1 млрд 285 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 21 июня, 23 июня объявят победителя.

Средства на строительство поступят из бюджетов Приморского края и Владивостока в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа» на 2019 - 2025 годы.

Как следует из материалов тендера, под дома отвели участок размером в 20 тыс. кв. метров. Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в комплексе предназначены 368 квартир, еще 122 квартиры (по 28–32 кв. метра каждая) передадут детям-сиротам Владивостока.
Подрядчик должен будет подготовить проект в течение двух месяцев с момента заключения контракта. Ввести жилье в эксплуатацию планируют к началу декабря 2023 года.
 

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Источник: РосТендер

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