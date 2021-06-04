Закладывайте в проекты новое оборудование!

Проектирование РУНН на базе продукции ДКС стало еще удобнее и проще. Вышла новая версия программы RAM cube. В ней появились функциональные блоки для автоматических выключателей КЭАЗ, а также внешние функциональные блоки с частичными дверями. Теперь вы можете выбрать тип секционирования с применением внутренних функциональных блоков с панелями или же внешних с частичными дверями. Функция доступна для аппаратов производства ABB, Hyundai, Schneider Electric, Siemens, LS, OEZ и КЭАЗ. Скачать новую версию вы можете уже сейчас на сайте: https://www.dkc.ru/ru/support/software/mnogofunktsionalnoe-programmnoe-obespechenie-ram-cube/

А чтобы вам было проще освоить новую версию RAM cube, для вас подготовили удобную видео-инструкцию: https://youtu.be/KCc9YDtVKDY

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