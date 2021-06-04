На традиционной встрече с инвестиционным сообществом генеральный директор Павел Акилин рассказал об итогах поэтапной реализации ключевых долгосрочных программ развития и результатах работы энергокомпании.



Глава компании отметил уверенное финансово-экономическое состояние компании. Стабильные показатели обеспечены за счет оптимизации операционных расходов и усиления работы с дебиторской задолженностью.



В целом по регионам присутствия принятые тарифно-балансовые решения позволили увеличить в 2021 году необходимую валовую выручку на 6%. Из общего объема разногласий с регулирующими органами по тарифным решениям 4,7 млрд рублей признаны как обоснованные расходы и в течение года будут возвращены в компанию. Еще по 13 миллиардам рублей ведется плановая претензионно-исковая работа. С руководством ряда регионов проведены переговоры о принятии долгосрочных тарифных решений. Планы энергетиков находят понимание, так как нацелены на повышение энергоээфективности и надежности электросетевых комплексов.



По итогам 2020 года компании удалось снизить долговой портфель – работа с дебиторской задолженностью поставлена на конструктивный уровень.

«В условиях новых экономических вызовов взвешенная финансовая политика позволяет сохранять гибкость и устойчивость бизнеса. Прирост кредитного портфеля происходит исключительно для финансирования инвестиционных проектов, доля внутрикорпоративных займов увеличена до 31%. Рациональный подход менеджмента к производственным и бизнес процессам в компании дает эффективные результаты», - подчеркнул Павел Акилин.

Параметры инвестиционной программы компании, которые вынужденно в связи с пандемией были сокращены по ряду позиций в 2020 году, в 2021 году будут восстановлены в объеме до 12,4 миллиардов рублей. При этом энергетики отметили, что основные обязательства по инвестпрограмме в 2020 и 1 квартале 2021 года по всем филиалам выполнены полностью. В план скорректированной инвестпрограммы включены такие федеральные проекты как «БАМ-2» и подготовка к чемпионату мира по волейболу. Продолжится работа по ключевым проектам цифровой трансформации электросетей в Тыве (пгт.Каа-Хем) и Красноярском крае (Емельяновский РЭС) и Забайкалье (реконструкция линии электропередачи напряжением 110 кВ).



«Россети Сибирь» - участник проектов по сохранению экологии – в компании изучают влияние углеродного следа на окружающую среду, разрабатывают мероприятия по декарбонизации собственной деятельности, внедряя новые «зеленые» проекты. В частности, энергетики подключились к решению вопроса, актуального для 170 изолированных населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока, не имеющих подключения к общей энергосистеме. Проект «Россети Сибирь» по модернизации электросетевого хозяйства на этих территориях с применением АГЭУ позволит не только снизить себестоимость, но и существенно уменьшить уровень выбросов CO2 в атмосферу. В 2021 году специалисты компании приступят к реализации такого проекта в Томской области.



Павел Акилин также подчеркнул особую значимость масштабных работ по внедрению интеллектуальных приборов учета. На сегодня уровень цифровизации систем учета в компании – более 35,7%. За 10 лет действия программы энергетики установили более 700 тысяч "умных" счетчиков. При этом срок окупаемости затрат по оценкам специалистов – 2-3 года. До 2030 года компания планирует оснастить 100 % потребителей инновационными счетчиками, что в итоге позволит снизить потери электроэнергии до уровня технических, то есть не более 7 %.



Кроме показателей финансово-хозяйственной деятельности, на встрече обсуждались результаты реализации программы цифровой трансформации в Тыве, консолидации электросетевых активов в Бурятии, деятельность компании по снижению потерь электроэнергии, технологическому присоединению потребителей, а также наиболее значимые аспекты проектной деятельности внутри компании.



Представители инвестиционного сообщества в целом положительно оценили результаты деятельности энергокомпании в данный отчетный период.



Фото: из архива «Россети Сибирь»