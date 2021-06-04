3 июня 2021 года, в рамках Петербургского международного экономического форума, отраслевой интегратор Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»), АНО «Академия АвтоМотоспорта Ф7» и региональная электросетевая компания «ЛОЭСК» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития электрокартинга.

В 2020 году АНО «Академия АвтоМотоспорта Ф7» совместно с ООО «РЭНЕРА» уже изготовили 10 спортивных электрических картов с характеристиками класса «Мини», в которых установлен аккумулятор российского производства, разработанный̆ ООО «РЭНЕРА». Финансовое участие в проекте также приняла Ленинградская атомная станция. В текущем году успешное сотрудничество планируется продолжить и расширить. Компании договорились объединить усилия для производства усовершенствованных спортивных российских электрокартов на которых планируется организовать серию заездов и соревнований, в том числе международных.

«В 2028 году соревнования по картингу с электроприводом планируются быть включёнными в Олимпийские игры. Несколько лет этот вопрос является приоритетным для Томаса Баха и Жана Тодта. Такая форма автомотоспорта не идёт вразрез с олимпийскими принципами; с этим соглашается все больше и любителей и профессионалов, к слову сказать что картинг любят все – и взрослые, и дети», - отметил Александр Махров, Генеральный директор АНО «Академия АвтоМотоспорта Ф7.

«Для батарей электрокартов мы применяем те же базовые элементы, что и для электромобилей – аккумуляторы с высокой плотностью энергии – это позволяет сделать карт более динамичным и маневренным по сравнению с бензиновым. На испытаниях машины так быстро набирали скорость, что пришлось вводить программное ограничение темпа разгона, - прокомментировал Эмин Аскеров, Генеральный директор ООО «РЭНЕРА». - Уверен, что электротехника откроет новые возможности для всех поклонников автоспорта.»

«Мы все понимаем, что обеспечение устойчивого развития экономики без освоения инновационных направлений будет невозможно. Сегодня аккумуляторные батареи уже превзошли технологии возобновляемой энергетики по темпам распространения и снижения стоимости. Оказывая поддержку автоспорту на электрических картах, мы выступаем за «зеленую энергетику», делая ставку на устойчивое развитие», - обозначил Андрей Сизов, генеральный директор АО «ЛОЭСК».

Созданный в 2020 году спортивный электрический карт с характеристиками класса «Мини» был представлен в рамках ПМЭФ 2021 на стенде Summer Motor Fest.

В отличие от бензиновых машин электрокарты не имеют выхлопа: это решает проблему загазованности воздуха и плохого самочувствия юных спортсменов, что особенно актуально для закрытых картодромов. Переход на электротранспорт в этом виде спорта открывает новые возможности как для прокатного картинга, так и для тренировки профессиональных команд.

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания занимается литий-ионными аккумуляторными батареями для электротранспорта, логистической электротехники, а также предлагает решения для аварийного и бесперебойного энергоснабжения, сглаживания пиков нагрузки в электросети, накопители энергии для гибридных систем. Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика.

Академия Автомотоспорта Ф7 - созданная при поддержке итальянской гоночной команды BabyRace российская некоммерческая организация, основными целями которой являются:

развитие автоспорта с электрической силовой установкой;

содействие талантливым пилотам;

подготовка команды чемпионов в электрическом автоспорте;

пропаганда здорового образа жизни и экологического транспорта.

В 2020 году Академия при поддержке Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» изготовила 10 спортивных электрических картов с характеристиками класса «Мини». В 2022 году запланирована организация электрической серии.

АО «ЛОЭСК» - вторая по величине электросетевая компания на территории Ленинградской области и одно из крупнейших предприятий коммунальной энергетики в Российской Федерации. В состав компании входят 6 филиалов, обеспечивающих электроснабжение 18 районов Ленинградской области с населением более 1,8 миллиона человек.