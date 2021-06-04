Энергетики завершили подготовительные работы и приступили к основному этапу реконструкции подстанции 220 кВ «Хора». Данный объект является одним из ключевых в цепочке передачи электроэнергии от Няганской ГРЭС потребителям ХМАО-Югры, Тюменской и Свердловской областей. «Россети Тюмень» вложат в надежность транзита электроэнергии между энергосистемами Западной Сибири и Урала порядка 55 млн рублей.

Подстанция «Хора» помимо межрегионального транзита электроэнергии обеспечивает электричеством по сети 110 кВ объекты нефтедобычи Талинского месторождения, начальные запасы углеводородов которого составляли 500 млн тонн. Также питающий центр через территориальную сетевую организацию снабжает почти четыре тысячи жителей поселка Талинка.

На подстанции уже проведены общестроительные и монтажные работы. Специалисты за три месяца проложили кабельные трассы и линии электропередачи для подключения нового оборудования: трансформаторов тока и современных элегазовых выключателей. Энергетики установили новые панели релейной защиты и автоматики на микропроцессорной основе, которые обеспечат дистанционное управление коммутационными аппаратами питающего центра.

«Россети Тюмень» приступили к завершающему этапу реконструкции подстанции «Хора». В настоящий момент энергетики ведут монтаж вторичных цепей и установку трансформаторов тока и выключателей, после чего проведут полную диагностику элементов центра питания. Комплексная ревизия силового оборудования, коммутационных аппаратов и устройств РЗА необходима для подготовки энергообъекта к бесперебойной работе в осенне-зимнем периоде. Закончить работы «Россети Тюмень» планируют в сентябре.