ВЭБ.РФ, группа ВТБ и компания «Русская Платина» заключили меморандум о намерениях по проектному финансированию Черногорского месторождения платино-медно-никелевых руд в Красноярском крае. Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина (по телемосту).

Подписи под документом поставили: председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, президент «Русской Платины» Муса Бажаев.

Проект предполагает строительство на базе Черногорского месторождения горно-обогатительного комплекса с мощностью переработки 7 млн тонн руды в год. По текущей оценке компании, сумма инвестиций в строительство первой очереди проекта превышает 190 млрд рублей, включая долгосрочное проектное финансирование. Сделку планируется организовать с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования», оператором которой выступает ВЭБ.РФ.

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ:

«Совместно с ВТБ мы структурируем сделку по финансированию проекта строительства горно-обогатительного комбината на базе Черногорского месторождения в рамках «Программы «Фабрика проектного финансирования», позволяющую как инициатору проекта, так и кредитору минимизировать риски на инвестиционной и операционной стадиях реализации такого капиталоемкого проекта. По всем траншам в рублях, включая транш коммерческого банка, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки ЦБ РФ. Также возможен дополнительный транш ВЭБ.РФ, который может быть использован на покрытие увеличения бюджета проекта в ходе его реализации и на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта, что позволит заемщику привлечь классическое проектное финансирование. Успешная реализация этого масштабного проекта внесет значительный вклад в увеличение экспорта. Данный проект способствует исполнению национальных целей в части достижения целевых показателей экспорта Российской Федерации».

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ:

«Строительство горно-обогатительного комбината на базе Черногорского месторождения является масштабным проектом для Арктической зоны Российской Федерации и будет способствовать дальнейшему освоению и экономическому развитию региона. Комплексное освоение месторождений Русской Платины позволит создать одного из мировых лидеров по производству металлов платиновой группы, что усилит ведущие позиции России в отрасли и будет способствовать дальнейшему развитию экспортного потенциала страны. Банк ВТБ уже финансирует текущие работы по разработке месторождения в рамках действующего бридж-финансирования, предоставляемого в пользу ООО «Черногорская ГРК».

Муса Бажаев, президент «Русской Платины»:

Освоение Черногорского месторождения будет первым этапом реализации проекта группы «Русская Платина» в Норильском промышленном районе. Следующий этап - вовлечение в разработку запасов южной части месторождения Норильск-1. В результате в регионе будет создан передовой производственный комплекс, по масштабу сопоставимый с ныне действующим и отличающийся использованием современных технологий, в том числе ресурсосберегающих и природоохранных. Россия займет ведущие позиции на мировом рынке палладия и платины». Участие ВЭБ.РФ и группы ВТБ позволит существенно ускорить сроки реализации проекта и повысить его эффективность.

На сегодня принятые к отработке запасы Черногорского месторождения составляют 131 млн тонн руды с содержанием металлов 4Е (палладий, платина, родий, золото) 3,19 г/т, меди — 0,25%, никеля — 0,20%. При реализации проекта будут использованы лучшие стандарты горно-металлургической индустрии, с соблюдением принципов устойчивого развития.

Фабрика проектного финансирования предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края