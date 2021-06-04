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"ЗЭТО" принял участие в Съезде Союза машиностроителей России

ЗЭТО принял участие в Съезде Союза машиностроителей России

4 июня 2021, 11:00
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника Машиностроение 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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Генеральный директор Денис Мунштуков представил завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» на отчетно-выборном Съезде Союза машиностроителей России в Москве.

1 июня 2021 года в «Крокус Конгресс Холл» состоялся очередной отчетно-выборный Съезд Союза машиностроителей России, в ходе которого были подведены итоги работы за 5 лет, а также обозначены основные задачи организации на ближайший период. Мероприятие прошло под председательством президента Союза, генерального директора ГК «Ростех» Сергея Чемезова.

В ходе отчетно-выборного собрания делегаты съезда единогласно проголосовали за переизбрание Сергея Чемезова на пост главы СоюзМаш. Также были сформированы руководящие органы Союза и избраны заместители председателя и вице-президенты Союза машиностроителей России.

Переизбранный на должность первого заместителя руководителя Союза машиностроителей Владимир Гутенев представил собранию стратегию деятельности СоюзМаш на 2021-2026 годы. Задача по выработке и реализации решений в области поддержки системообразующих отраслей и развитии экспортно-ориентированных секторов экономики определена как одна из приоритетных для Союза.

В рамках Съезда первый заместитель генерального директора – исполнительный директор «Россетей» Андрей Муров переизбран в центральный совет и бюро СоюзМаш России. Андрей Муров с 2019 года входит в состав руководящих органов союза, а также возглавляет комиссию по вопросам развития и внедрения технологий в области энергоэффективности и энергосбережения. Генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков вошел в состав Правления Общероссийского Отраслевого Объединения Работодателей СоюзМаш России.

«Основными приоритетными задачами Объединения работодателей «Союза Машиностроителей России» на сегодняшний день являются: совершенствование политики в области заработной платы, обучения персонала, занятости, охраны труда и социальной ответственности предприятий. - Важным направлением личной работы считаю, развитие программ обучения и подготовки молодых специалистов на базе инжинирингового центра ЗАО «ЗЭТО», а также вынесение на рассмотрение собственного положительного опыта в решении социальных вопросов с целью развития социальной ответственности работодателей», - отметил генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков.

Основной целью деятельности Союза является формирование стратегии развития отрасли, а также участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран. Союз представляет интересы около трех миллионов трудящихся, занятых в различных сферах машиностроения.

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Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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