АО «Мособлэнерго» приняло участие в презентации передвижной цифровой электротехнической лаборатории нового поколения. Демонстрация возможностей ЦЭТЛ проводилась для представителей ТЭК Подмосковья на базе учебного центра ПАО «Россети - Московский регион». На мероприятие были приглашены работники завода-изготовителя лаборатории, аппарата управления и Сергиево-Посадского филиала АО «Мособлэнерго».

ЦЭТЛ представляет собой современный комплекс испытательного и измерительного оборудования с автоматизированной системой управления, предназначенной для проведения плановых, аварийно-восстановительных и ремонтных работ на линиях электропередачи и оборудовании трансформаторных подстанций 6-10 кВ.

Главными особенностями передвижной электротехнической лаборатории нового поколения являются: автоматизированное управление процессами испытаний и измерений; автоматическое формирование результатов испытаний и измерений, с возможностью информационного обмена с базой данных предприятия; самодиагностика работоспособности всех узлов ЦЭТЛ; электронный журнал событий. Эти особенности позволяют повысить качество результатов испытаний и измерений, снизить сроки проведения и повысить безопасность выполнения работ, а также улучшить качество планирования производственных программ предприятия.

В настоящий момент в АО «Мособлэнерго» эксплуатируется 3 передвижные ЦЭТЛ нового поколения – в Сергиево-Посадском, Красногорском и Раменском филиалах компании.