Генеральным директором ОДУ Юга назначен Вячеслав Афанасьев

Генеральным директором Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) назначен Вячеслав Афанасьев, ранее работавший заместителем генерального директора ОДУ Юга.

7 июня Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий представил коллективу ОДУ Юга назначенного генерального директора филиала компании.

«Вячеслав Валериевич – один из наиболее компетентных и авторитетных руководителей Системного оператора, отлично разбирающийся в специфике и особенностях функционирования Объединенной энергосистемы Юга. Его знания и опыт безусловно помогут обеспечить устойчивую работу активно развивающегося энергообъединения, и при этом решить стоящие перед филиалом актуальные внутренние задачи оптимизации деловых процессов, внедрения перспективных цифровых технологий, расширение форм электронного взаимодействия с субъектами отрасли», – отметил Федор Опадчий.

Вячеслав Афанасьев родился 21 октября 1971 года в Тбилиси. В 1995 году окончил Ставропольский политехнический институт по специальности «электроэнергетические системы и сети».

Трудовой путь начал в 1995 году в Филиале РАО «ЕЭС России» АО «Карачаево-Черкесскэнерго» с должности инженера Центральной службы изоляции и перенапряжений, и уже через несколько месяцев был назначен начальником службы. С 1996 по 2001 год работал заместителем главного инженера – начальником Центральной диспетчерской службы АО «Карачаево-Черкесскэнерго». В 2001 году перешел на работу в ОАО «Кавказская энергетическая управляющая компания» на должность начальника отдела по технической политике, позже работал начальником Службы оперативно-коммерческих расчетов ТРДЦ «ФОРЭМ» Филиала РАО «ЕЭС России» ОДУ Северного Кавказа.

В Системном операторе работает с 2002 года: сначала возглавлял Службу оперативного планирования режимов и сопровождения рынка Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга (до 2005 года – ОДУ Северного Кавказа), в 2005 году был назначен на должность заместителя главного диспетчера, в 2006-м – на должность директора по развитию технологий диспетчерского управления. С 2011 года Вячеслав Афанасьев работал заместителем генерального директора ОДУ Юга.

За время работы в Системном операторе Вячеслав Валериевич многократно повышал квалификацию и проходил профессиональную подготовку. Его трудовые заслуги отмечены рядом ведомственных, отраслевых, корпоративных и прочих наград. Дважды – в 2008 и 2016 годах – занесен на Доску почета АО «СО ЕЭС», имеет Почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ», в 2014 году награжден памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» и Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации, в 2020 отмечен Серебряной медалью АО "Концерн Росэнергоатом" "За заслуги в повышении безопасности атомных станций".