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Группа Legrand сокращает экологический след производства​

Группа Legrand сокращает экологический след производства​

7 июня 2021, 14:00
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, КОНТАКТОР, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Электротехника 
Источник: Legrand

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Одной из главных целей Группы Legrand на 2021-2030 год является борьба с загрязнением окружающей среды. Сокращение экологического следа производства совершается, в том числе посредством контроля выбросов летучих органических соединений.

Группа Legrand планирует сократить выбросы летучих органических соединений (ЛОС) на своих производствах по всему миру на 10% к концу 2021 года. Литье и формование пластмассовых деталей, штамповка металлических изделий, сборка компонентов, а также покраска или обработка их поверхностей могут выделять ЛОС.

«Несмотря на то, что количество летучих органических соединений невелико, Legrand стремится сократить их еще больше. Компания тщательно контролирует количественные показатели в результате промышленных процессов, осуществляемых на объектах Группы», – комментируют в пресс-службе Группы Legrand.

Так, филиал ООО «Легран» Ульяновский» изменил способ обработки поверхности модульных выключателей перед нанесением маркировки.

«Ранее для этих целей использовался ацетон, который содержит 100% ЛОС. Сейчас продукция проходит подготовку в Плазменном кабинете, где происходит плазменная термообработка поверхностного слоя. Таким образом, поверхность модульного выключателя очищается без использования опасных химических веществ», – заключает индустриальный директор «Легран» Россия и СНГ Евгений Храповицкий.

На заводе «Контактор» (входит в Группу Legrand c 2007 года) также предпринимаются активные действия по экономии выбросов летучих органических веществ: на производстве изменен состав припоев. По словам директора по охране труда и экологии АО «Контактор» Сергея Кравченко, на данный момент в большинстве случаев используются составы без содержания спирта, а также клеи без экологически опасных веществ.

Предпринятые шаги российских предприятий Группы уже позволили сократить количество выбросов ЛОС в 2021 году на 20%, что превышает план на 10%. Количественная и качественная оценка экологического следа Группы Legrand является ключевым показателем в отчетности КСО компании.

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Источник: Legrand

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