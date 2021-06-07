Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию комплекса установки производства полипропилена ООО «Полиом». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Совместный актив СИБУРа и «Газпром нефти», завод «Полиом», построенный в Омске в 2012 году, сегодня входит в число ведущих российских производителей полипропилена.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция комплекса установки производства полипропилена. Основная цель реализации проекта состоит в стабилизации параметров процесса полимеризации и качественных показателей получаемого полимера путем очистки пропан-полипропиленовой фракции, а также в полировочной очистке пропилена до полимерной чистоты.

Основное технологическое оборудование установки включает в себя колонну осушки пропилена, а также два реактора с применением специализированных высокоэффективных катализаторов и адсорбентов, разработанных специально для ООО «Полиом» зарубежной компанией-лицензиаром. Также здесь разместят нагреватель пропилена и электронагреватель азота, поступающего из сети предприятия на процесс регенерации и сушки катализатора.

Производительность очистки пропан-полипропиленовой фракции составляет от 18 до 35 тонн в час, производительность полировочной очистки пропилена – от 15 до 27 тонн в час. Проектируемые сооружения устанавливаются внутри действующих наружных установок.

Генеральная проектная организация – ООО «ИнтерЭнерджи-Инжиниринг».

Фото: poliom-omsk.ru