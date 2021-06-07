Ozon построит крупный логистический центр в Самарской области, инвестиции в проект составят более 4 миллиардов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"(Глава региона) Дмитрий Азаров договорился с Ozon о строительстве крупного логистического центра компании в Чапаевске", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, двустороннее соглашение по развитию электронной коммерции в Самарской области было подписано на Петербургском международном экономическом форуме губернатором региона Дмитрием Азаровым и генеральным директором Ozon Александром Шульгиным. Одним из этапов сотрудничества, по информации пресс-службы, станет строительство фулфилмент-центра в городе Чапаевске, куда продавцы со всего Поволжья смогут поставлять товары для быстрой и удобной продажи на Ozon.

Отмечается, что компания намерена инвестировать в объект более 4 миллиардов рублей, с его запуском в регионе появятся более 3 тысяч новых рабочих мест. Площадь центра по полу составит 75 тысяч квадратных метров. По данным пресс-службы, строительство будет поэтапным, планируется, что первые блоки хаба введут в эксплуатацию в первой половине 2022 года.

"Изначально был выбран другой регион для размещения фабрики по производству онлайн-заказов. Но в ходе нашей совместной работы, поиска эффективных решений удалось добиться результата для Самарской области", – цитирует Азарова пресс-служба.

По мнению Шульгина, слова которого приводит пресс-служба, новый объект позволит локальным продавцам реализовать свои товары на всей территории России и за ее пределами. "Уверен, что наши масштабные инвестиции в логистику в Самарской области приведут к росту продаж местных продавцов, а также к формированию новых бизнесов, связанных с онлайн-торговлей", – отметил Шульгин.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступало информационным партнером ПМЭФ.