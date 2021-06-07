РОСНАНО, ОАО «РЖД» и АО «Группа Синара» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки магистральных и маневровых грузовых локомотивов с использованием силовой установки на базе электрохимических водородных топливных элементов совместно с литий-ионными аккумуляторными батареями. Документ подписали Председатель Правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов, Генеральный директор — Председатель Правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и Президент АО «Группа Синара» Дмитрий Пумпянский.

РЖД выступит в качестве потенциального заказчика локомотивов, Группа Синара в лице машиностроительного холдинга «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) — в качестве генерального исполнителя, РОСНАНО в лице дочерних компаний и партнеров выступит соисполнителем в части создания водородных топливных элементов, системы накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторных батарей и других инновационных технологических решений.

Соглашение предусматривает проведение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), комплексный анализ необходимой инфраструктуры, разработку технических требований к грузовому магистральному локомотиву, а также выполнение ряда других мероприятий. Стороны также заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества по созданию маневровых локомотивов с использованием гибридной силовой установки на базе водородных топливных элементов и накопителей энергии отечественного производства.

«Соглашение является примером создания альянсов для разделения затрат и компетенций на разработку перспективного технологического проекта с использованием альтернативного топлива. Сегодня сектор водородного и электрического транспорта имеет очень большие перспективы, и РОСНАНО намерено активно развивать это направление», — заявил Сергей Куликов.

«Российские железные дороги занимают первое место в мире по энергоэффективности грузовых перевозок, по оценке Международного энергетического агентства. Основная часть всей работы выполняется на экологически чистых источниках энергии. Доля ОАО „РЖД“ в общем объеме парниковых выбросов в России — менее 1%. С 2025 года мы планируем закупать только электровозы, а также локомотивы, работающие на альтернативных источниках энергии, таких как природный газ и водород. Это позволить ещё больше снизить экологическую нагрузку на окружающую среду», — отметил Олег Белозеров.

«Мы видим, как экология задает новый тренд для дальнейшего развития всей отрасли железнодорожного машиностроения. Водородный транспорт на железной дороге может решить задачи снижения выбросов, уменьшения уровня шума и вибрации. По нашим оценкам, опытные образцы магистрального и маневрового локомотивов могут быть созданы в 2023–2024 годах», — отметил Дмитрий Пумпянский.

ОАО «Российские железные дороги» является одной из самых крупных в мире железнодорожных компаний с колоссальными объемами грузовых и пассажирских перевозок, обладающей высокими финансовыми рейтингами, квалифицированными специалистами во всех областях железнодорожного транспорта, большой научно-технической базой, проектными и строительными мощностями, значительным опытом международного сотрудничества. Компания эксплуатирует одну из крупнейших железнодорожных систем мира длиной 85,6 тыс. км, занимая лидирующие позиции по протяженности электрифицированных линий — 43,8 тыс. км. В транспортной системе России ОАО «РЖД» обеспечивает 46% совокупного грузооборота (с учетом трубопроводного транспорта).

В Группу «РОСНАНО» входят Акционерное общество «РОСНАНО», Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.