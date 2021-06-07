«Роснефть» и «Интер РАО – Инжиниринг» заключили в рамках ПМЭФ-2021 договор о строительстве объектов энергоснабжения «Восток Ойл», сообщили в нефтяной компании.

«В рамках проекта планируется строительство объектов электрогенерации мощностью порядка 3,5 ГВт, трех аэродромов, двух морских терминалов, 15 промысловых городков, масштабное обновление речной инфраструктуры Енисея», – говорится в сообщении.

Для отгрузки сырья на танкеры «Роснефть» начала строительство нефтеналивного терминала «Порт «Бухта Север».

В свою очередь компания «Интер РАО – Инжиниринг» начала проектирование газотурбинной электростанции «Иркинская» мощностью 867 МВт, энергетических объектов главной нефтеперекачивающей станции «Пайяха», а также электростанции в «Бухте Север», мощность которой составит 214 МВт.

В 2020 году «Роснефть» приступила к освоению месторождений на полуострове Таймыр. Проект получил название «Восток Ойл». Он позволит максимально эффективно освоить ресурсный потенциал региона. Стоит отметить, что одним из основных плюсов «Восток Ойл» является его близость к Северному морскому пути. Реализация поставленных задач не только поможет увеличить грузопоток в Европу и Азию, но и позволит выполнить задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, по увеличению грузопотока по Северному морскому пути.

Ранее «ФедералПресс» писал, что «Роснефть» подписала соглашение о поставке металлопродукции с «Синарастройкомплектом». Материалы пойдут на освоение ресурсов полуострова Таймыра в рамках проекта «Восток Ойл».