«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») расширила подстанцию 220 кВ «Р-4» в Ростовской области для электроснабжения новой жилой застройки Аксакайского района. Это позволит подключить к электросетям более 2 тыс. земельных участков, выделенных многодетным семьям. Стоимость работ составила 133 млн рублей.

В открытом распределительном устройстве 110 кВ смонтированные две новые линейные ячейки, которые оснащены современным оборудованием российского производства, включая высоконадежные элегазовые выключатели и комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе.

К ним подключены объекты распределительного комплекса, от которых будут запитаны новые жилые дома. Максимальная мощность присоединения составит 10,5 МВт.

Подстанция 220 кВ «Р-4» – один из ключевых питающих центров Ростовской области. От ее надежной работы зависит электроснабжение Ростова-на-Дону и Аксая с общим населением около 1,5 млн человек.

Накануне Чемпионата мира по футболу-2018 энергообъект прошел комплексную реконструкцию: установлено новое оборудование (мощность выросла в 2 раза – до 800 МВА), внедрены современные автоматизированные системы управления и коммерческого учета электроэнергии.