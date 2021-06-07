“Кабельное лето” можно считать открытым! Все на Wire 2021? Желаем вам отличной продуктивной недели, и не важно где вы, на выставках или трудитесь в офисе. Предлагаем полистать страницы нового выпуска журнала Insider и зарядиться последними новостями из мира кабеля и электротехники.

ПО «СмоленскЭлектроКабель» рассказывает о цифровизации. Как внедрить CRM, сервисы, обмениваться данными о заказах и наличии кабеля более чем с 50 клиентами подробнее на 2-3 страницах журнала.

Остановить рост цен на медь невозможно. Что предлагает Ассоциация «Электрокабель»? Читайте колонку Максима Третьякова.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №223 от 7 июня 2021 года

Columbus предлагает решить 5 основных проблем кабельного производства с помощью IT. Консультанты компании успешно решали на проектах проблемы кабельных предприятий на каждом этапе производства с помощью ИТ-системы 1С:ERP. Почитать подробнее и всерьез задуматься о решении проблем можно на 8-11 страницах журнала.

Что еще почитать в выпуске?

На 13 странице интересная статья генерального директора «Богословского кабельного завода» В.Г Савченко про гибкий кабель ELKAFLEX АсКГ. Об особенностях кабелей с жилами из алюминиевого сплава и почему это достойная альтернатива меди читайте в статье.

Если вы еще до сих пор не ознакомились с деловой программой выставки Wire 2021 сделать это можно на 14 странице выпуска.

Elektroportal на этой неделе рекомендует подписаться на трансляцию и не пропустить выход новой линейки автоматических выключателей YON (ЙОН) от компании ДКС. Подробности презентации на 17 странице Insider.

А также, ядерные роботы, новинки от Makita, умный чемодан, ручка-анестезия, лампа для проверки домашней работы и прямая трансляция со стенда компании CHINT. Новости ЗЭТО, Legrand, IEK и все самые интересные события в дайджесте новостей из мира электротехники.

Читайте актуальные материалы в свежем выпуске журнала RusCable Insider и будете в курсе главных новостей отрасли.

СмоленскЭлектроКабель (VOLTA) про автоматизацию, сервисы, Битрикс24, COVID и продажу МКЭШ