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7 июня 2021, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ПМЭФ-2021, СПИК
Отрасль: Строительство Металлургия
На Петербургском международном экономическом форуме был подписан специальный инвестиционный контракт. Он касался проекта по строительству электрометаллургического комплекса «Эколант» в Выксе. О подробностях рассказал Глеб Никитин в интервью проекту «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на ПМЭФ-2021 4 июня.
— Мы подписали самый большой юридически значимый документ об инвестициях. Мне кажется, это в принципе <…> самый большой <…> специальный инвестиционный контракт в истории страны. Это проект стоимостью 150 миллиардов рублей, — уточнил губернатор.
Глеб Никитин добавил, что комплекс будет работать частично на природном газе с возможностью перевода на водород — «это самый зеленый завод в мире». Специальный инвестиционной контракт заключается на 20 лет. В этот период объем их налоговых отчислений превысит 30 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что запуск «Эколанта» обеспечит увеличение до 5% внутреннего валового продукта региона. По его мнению, он станет «самым современным заводом в мире».
Решение о строительстве комплекса прокомментировал доктор экономических наук, профессор ННГУ им. Лобачевского Руслан Вакуленко:
— Выкса у нас, как известно, кластер металлургический. Для нас его расширение — это не только рабочие места, но и развитие самого кластера: так, одни заводы сейчас дополняют другие. Там уже подготовлены специалисты высокой квалификации, которые могут работать на этом новом производстве.
Подготовленная инфраструктура, развитие кластера, повышение налогособираемости в регионе — это даст прирост региону, плюс мы больше будем самостоятельны. У нас будет путь развития и движение по наращиванию объемов производства, качества и ассортимента продукции. Это очень правильное решение как для района, так и для области.
Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме Глеб Никитин и глава группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили соглашение о запуске производства в Дзержинске силикагелей и силиказолей стоимостью 5 миллиардов рублей. Новое предприятие появится в 2023–2024 годах.
Фото: АО «Выксунский металлургический завод»
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