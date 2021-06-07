В Крыму реконструируют ГРС "Новопавловка"

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на реконструкцию газораспределительной станции, расположенной в Красноперекопском муниципальном районе. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Газораспределительная станция «Новопавловка» обеспечивает газом потребителей Новопавловского сельского поселения с 1992 года. Проектом предусмотрен демонтаж действующей и установка новой автоматизированной станции с аналогичной производительностью - 10 тыс. куб. м в час, но с перспективой увеличения до 19 тыс. куб. м в час. В настоящее время фактическая загруженность станции составляет 6,1 тыс. куб. м в час.

Снабжение новой ГРС газом будет осуществляться от действующих магистральных газопроводов «Армянск – Джанкой» DN 700 и DN 1000. Для этого от точки врезки в магистральный газопровод проложат подводящий к станции газопровод-отвод протяженностью 687,67 м. В месте точки врезки обустроят площадку узла запорной арматуры, от которого проложат трубопровод сброса газа.

В рамках реализации проекта, одобренного Главгосэкспертизой России, к объектам ГРС подведут подъездные дороги, кабельные линии связи, волоконно-оптическую линию связи и другие объекты, обеспечивающие работу станции.

Генеральная проектная организация – ООО «Черноморнефтегаз Газификация». Застройщик – ГУП Республики Крым «Черноморнефтегаз».

Фото: sargaz.gazprom-auto.ru