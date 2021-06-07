Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство железнодорожной станции Инаглинская-2 в составе создаваемой железнодорожной инфраструктуры АО «ГОК Инаглинский». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

ГОК «Инаглинский» - один из приоритетных проектов развития Дальнего Востока России. Предприятие, входящее в угледобывающую компанию «Колмар», стало якорным резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия». Уголь, добываемый на Западном и Восточном участках Чульмаканского каменноугольного месторождения, отгружается с площадок обогатительных фабрик «Инаглинская-1» и «Инаглинская-2» на общую сеть железных дорог через станцию примыкания Чульбасс, расположенную на однопутном неэлектрифицированном участке ст. Нерюнгри-грузовая – ст. Нижний Бестях АО «АК «Железные дороги Якутии».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено устройство железнодорожной станции необщего пользования Инаглинская-2, в том числе строительство путей на территории депо ГОК «Инаглинский». На первом этапе грузонапряженность промышленного участка железной дороги составит 6,5 млн ткм/км в год. На втором – 11,5 млн ткм/км в год.

В составе создаваемой железнодорожной инфраструктуры АО «ГОК «Инаглинский» также построят пост электрической централизации, объединенный эксплуатационно-ремонтный пункт и пункт технического обслуживания локомотивов, насосную станцию пожаротушения с резервуарами, комплектную трансформаторную подстанцию, насосную станцию дизельного топлива и иные необходимые площадочные и линейные объекты.

Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Застройщик - АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский». Генеральная проектная организация – ООО «ПромГражданПроект».

Ранее Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на развитие железнодорожной инфраструктуры горно-обогатительного комплекса «Инаглинский» и на второй этап строительства обогатительной фабрики «Инаглинская-2» мощностью 12 млн тонн переработки рядового угля в год.

Фото: ООО "УК "Колмар"