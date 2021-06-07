Выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет организована в октябре 2021 года на Югорском промышленно-инвестиционном форуме (ЮПИФ) в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Фонда развития Югры.

"Фонд развития Югры и фонд "Росконгресс" заключили соглашение по организации в Ханты-Мансийске в дни работы Югорского промышленно-инвестиционного форума выездной сессии ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста". Документ подписали генеральный директор фонда развития Сергей Афанасьев и директор ПМЭФ Алексей Вальков на полях Петербургского международного экономического форума", - сообщили в пресс-службе фонда.

X Югорский промышленно-инвестиционный форум пройдет 7-8 октября. Помимо выездной сессии ПМЭФ состоятся третий форум государственно-частного партнерства, съезд "Опоры России", съезд Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития.

Организаторами ЮПИФ выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Фонд развития Югры, КВЦ "Югра-экспо". Генеральный партнер ЮПИФ 2020 - ООО "Корпорация СТС", частный энергетический холдинг, дочерние компании которого работают в Тюменской, Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В 2020 году, учитывая эпидситуацию, форум впервые был проведен офлайн и в онлайн формате. Основными темами форума в минувшем году стали цифровизация производственных процессов, привлечение инвестиций, развитие государственно-частного партнерства.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ТАСС - информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.