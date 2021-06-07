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Арматурно-изоляторная подотрасль России понесла тяжелую утрату. 6 июня 2021 года на 81-м году жизни после тяжелой болезни скончался выдающийся советский и российский инженер-конструктор Липунцов Виктор Иванович

Арматурно-изоляторная подотрасль России понесла тяжелую утрату. 6 июня 2021 года на 81-м году жизни после тяжелой болезни скончался выдающийся советский и российский инженер-конструктор Липунцов Виктор Иванович

7 июня 2021, 15:45
Рубрика: Компании
Метки: ФОРЭНЕРГО
Отрасль: Электротехника 
Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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Виктор Иванович всю жизнь посвятил созданию арматуры мирового уровня для воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, что подтверждено многочисленными запатентованными изобретениями. Предложенные им технические решения массово осваивались в производстве и применяются сегодня на всей территории Российской Федерации. Личный вклад Виктора Ивановича в развитие арматурно-изоляторной промышленности отмечен многочисленными государственными наградами. 

Виктор Иванович родился 15 сентября 1940 года в посёлке Никольское Балашихинского района Московской области. Прошёл славный трудовой путь: конструктор и ведущий конструктор (Проектное бюро «Электросетьизоляция»), начальник отдела линейной арматуры (СКТБ треста «Электросетьизоляция»), главный конструктор проекта отдела линейной арматуры (Всесоюзное п/о «Союзэлектросетьизоляция», ведущий инженер-конструктор (ОАО «ФСК ЕЭС»), начальник отдела арматуры (ООО «МЗВА»).

Виктор Иванович являлся ярчайшим представителем одной из самых созидательных профессий на земле - Инженер-конструктор!

Друзья и коллеги навечно запомнят Виктора Ивановича как выдающегося профессионала, надежного и отзывчивого друга, терпеливого и мудрого наставника, цельного и обаятельного человека.

Его жизненный путь - пример беззаветного служения Родине и единожды выбранному делу. С печальным, но светлым чувством Виктора Ивановича вспомнят сотни людей, которым посчастливилось соприкоснуться с ним в течение жизни.

Скорбим в связи с кончиной Липунцов В. И. и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.

Ученики, коллеги и друзья.

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Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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