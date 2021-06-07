Виктор Иванович всю жизнь посвятил созданию арматуры мирового уровня для воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, что подтверждено многочисленными запатентованными изобретениями. Предложенные им технические решения массово осваивались в производстве и применяются сегодня на всей территории Российской Федерации. Личный вклад Виктора Ивановича в развитие арматурно-изоляторной промышленности отмечен многочисленными государственными наградами.

Виктор Иванович родился 15 сентября 1940 года в посёлке Никольское Балашихинского района Московской области. Прошёл славный трудовой путь: конструктор и ведущий конструктор (Проектное бюро «Электросетьизоляция»), начальник отдела линейной арматуры (СКТБ треста «Электросетьизоляция»), главный конструктор проекта отдела линейной арматуры (Всесоюзное п/о «Союзэлектросетьизоляция», ведущий инженер-конструктор (ОАО «ФСК ЕЭС»), начальник отдела арматуры (ООО «МЗВА»).