6 июня 2021 года исполнилось 125 лет со дня основания завода «Изолятор»!

Поздравление работникам, партнерам и коллегам от генерального директора ООО «Завод «Изолятор», Руководителя Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ А.З. Славинского: ссылка.

Поздравления коллег и партнеров компании «Изолятор»: ссылка.

Завод «Изолятор» был основан в далеком 1896 году. Чтобы нагляднее представить отделяющую нас временную дистанцию, достаточно вспомнить, что в том же году русский физик и электротехник Александр Степанович Попов осуществил первую в мире передачу радиосигнала, а лишь годом раньше родился кинематограф.

С этого момента история завода «Изолятор» стала частью истории отечественной электротехники и энергетики, истории создания и бурного роста промышленного потенциала страны.

«Изолятор» — активный участник прорывных проектов национального масштаба: выполнение Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) в 1920–1930-е гг., восстановление энергетики в военное и послевоенное время в 1940-е годы, становление атомной энергетики в 1950-е, возведение Асуанского гидроэнергетического комплекса в Египте в 1960-е, строительство Енисейского каскада ГЭС в 1970-е, строительство уникальной ЛЭП ультравысокого напряжения «Экибастуз — Кокчетав — Кустанай» в 1980–1990-е гг. и многое-многое другое.

История завода «Изолятор» — это еще и тот эволюционный путь, который прошел высоковольтный ввод в России, как самостоятельное направление электрического аппаратостроения. Вплоть до 1990-х годов предприятие оставалось единственным, а сегодня является основным поставщиком этого вида оборудования в Единую энергосистему страны и ближнее зарубежье.

Предприятие во все времена находилось в развитии, решая масштабные производственные задачи и находясь на передовых рубежах научно-технической и инженерной мысли.

Особую динамику процессы всестороннего развития обрели в новейшей истории компании после возведения высокотехнологичного и мощного Производственного комплекса «Изолятор» в Подмосковье в 2007 году.

Выстроена оптимальная структура предприятия, позволяющая не только точно и оперативно реагировать на актуальные запросы электроэнергетического сектора, но и формировать долгосрочную техническую политику с учетом прогнозируемых потребностей и тенденций развития рынка высоковольтного изоляционного оборудования.

Планово осуществляется перевод высоковольтных вводов на инновационную влагостойкую внутреннюю RIN-изоляцию. Сегодня освоено серийное производство таких вводов вплоть до класса напряжения 500 кВ.

Результатом диверсификации производства стал вывод на рынок нового востребованного продукта — высоковольтной кабельной арматуры классов напряжения до 220 кВ включительно, производимой по самым современным технологиям.

Создан и успешно испытан типоряд вводов с твердой внутренней изоляцией для перспективных систем передачи постоянного тока высокого напряжения. Флагманы линейки — трансформаторный и линейный вводы на напряжение 800 и 820 кВ соответственно.

Самым значимым достижением международного сотрудничества стало создание российско-индийского совместного предприятия «Масса — Изолятор — Мехру», которое приступило к производству и продаже высоковольтных вводов для силового энергооборудования на территории Индии и других стран Азии.

Принесли свои плоды абсолютная клиентоориентированность компании «Изолятор» и многолетняя репутация надежного партнера — предприятие является официальным поставщиков таких мировых лидеров, как Группа компаний «Российские сети», Концерн «Росэнергоатом», индийская государственная электросетевая компания Power Grid Corporation of India Limited, транснациональный концерн Siemens и целого ряда других энергетических и промышленных компаний.

Компания «Изолятор» принимает активное участие на всех уровнях научно-исследовательской деятельности. Руководство компании представляет Россию в Международной электротехнической комиссии и СИГРЭ. Предприятие является ведущим научно-техническим партнером Российского национального комитета СИГРЭ, коллективным членом Академии электротехнических наук Российской Федерации и Международной ассоциации по трансформаторам, высоковольтной аппаратуре, электротехнической керамике и другим комплектующим изделиям и материалам (ТРАВЭК). В структуре компании «Изолятор» создан свой научно-технический центр.

Успешно развернута многоплановая деятельность в области социальной ответственности и образовательной сфере.

Ведется плотная работа с ведущими вузами России. В частности, в Национальном исследовательском университете «МЭИ» функционирует тематическая учебная аудитория, соответствующим образом оборудованная и оформленная компанией «Изолятор». На системной основе проводятся учебные экскурсии и производственные стажировки учащихся.

В самой компании создано и активно работает новое структурное подразделение — корпоративный университет «Изолятор». Разработаны и реализуются различные по направленности и содержанию программы повышения квалификации как сотрудников предприятия, так и специалистов — представителей компаний-партнеров.

Получила новое развитие и внутрикорпоративная жизнь. На территории Производственного комплекса «Изолятор» построен спортивный зал и организовано выставочное пространство. Оба объекта многофункциональны и в полной мере используются для полезного и содержательного досуга работников предприятия, укрепления их физического и духовного здоровья.

Все эти события, как и не отмеченные здесь — этапы насыщенного свершениями пути длиною в 125 лет. Это история целых поколений и отдельных судеб тех, кто своим трудом и преданностью делу в итоге создал «Изолятор» таким, каким он предстает в 20-е годы XXI века.

Сегодняшнее поколение заводчан знают историю своего предприятия, гордятся ею и достойно встречают 125-летие завода «Изолятор»!