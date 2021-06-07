Затраты на строительство двух воздушных линий электропередачи Певек – Билибино в Чукотском автономном округе частично профинансируют из федерального бюджета. Правила предоставления такой субсидии утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ фиксирует, что средства направят на возмещение расходов по кредитам, взятым на первый этап строительства ЛЭП. Деньги на эти цели поступят в 2022 году, общий объём финансирования – 2,6 млрд рублей.

Возведение новой ЛЭП протяжённостью 490,6 км началось в декабре прошлого года. Работы ведутся в зоне вечной мерзлоты, где отсутствуют постоянные дороги. Завершить строительство первой цепи планируется до конца 2023 года.

Создание ЛЭП обсуждалось во время рабочей поездки Михаила Мишустина на Дальний Восток. По её итогам Председатель Правительства поручил решить вопросы с финансированием этого проекта.

Строящаяся инфраструктура обеспечит надёжную энергетическую связь между плавучей атомной теплоэлектростанцией «Академик Ломоносов» в Певеке и городом Билибино, увеличит надёжность электроснабжения для потребителей Чаун-Билибинского энергоузла, в который в том числе входят крупные горнодобывающие компании.