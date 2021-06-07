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"Цифра" на Крайнем Севере: "Россети Тюмень" проложат 260 км волоконно-оптических линий связи

Цифра на Крайнем Севере: Россети Тюмень проложат 260 км волоконно-оптических линий связи

7 июня 2021, 12:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ВОЛС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: Россети Тюмень

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«Россети Тюмень» построят в центральной части ЯНАО 260 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Оптика необходима для организации удаленного контроля работы энергообъектов Ямало-Ненецкого автономного округа. В это направление энергетики вложат более 200 миллионов рублей.

Новые ВОЛС будут смонтированы на опорах воздушных линий электропередачи 110 кВ, расположенных в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Они соединят узловые подстанции 220 кВ «Янга-Яха» и «Вынгапур» и 7 подстанций классом напряжения 110 кВ, снабжающих электричеством территорию автономии с населением более 120 тысяч человек. Комплекс энергообъектов питает нефтегазодобывающую инфраструктуру «Газпрома», объекты переработки и транспорта углеводородов «Сибура». Основные работы по монтажу ВОЛС запланированы на зимний период, так как большая часть высоковольтных линий электропередачи ЯНАО находится в труднодоступной местности с многочисленными озерами, реками и болотами.

Энергетики планируют ввести в эксплуатацию ВОЛС до конца 2022 года. Для организации информационного обмена специалисты «Россети Тюмень» применят технологию спектрального уплотнения каналов DWDM, скорость передачи данных в которой достигает 10 Гбит/с.

Внедрение высокоавтоматизированных каналов связи повысит наблюдаемость электросетевой инфраструктуры и эффективность технологического управления. В настоящее время волоконно-оптическими линиями связи покрыта практически половина ямальских энергообъектов компании «Россети Тюмень».

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Источник: Россети Тюмень

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