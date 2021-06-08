Североамериканская корпорация по надежности (North American Electric Reliability Corporation, NERC) опубликовала очередной ежегодный прогнозный отчет о состоянии энергосистем и обеспечении балансовой надежности на период с июня по сентябрь 2021 г. (2021 Summer Reliability Assessment, SRA). В отчете представлена краткая оценка балансовой надежности в целом по стране в периоды летних пиков потребления и формирования оперативных резервов мощности.

Ключевые выводы по результатам проведенного NERC анализа состоят в следующем:

Высокий риск нехватки доступных резервов мощности в условиях экстремальной жары существует в Калифорнии. Минимально необходимый объем резервов, которым располагает штат, в процентном отношении к прогнозируемому максимуму потребления в настоящее время ниже 18,4%, установленных NERC. Хотя в течение лета ожидается ввод в эксплуатацию до 3 ГВт новых генерирующих мощностей, но, главным образом, за счет солнечной генерации, которая в вечерние часы быстро снижает выработку, в то время как спрос еще остается высоким. Также в условиях экстремальной жары повышенному риску подвержены другие штаты на западе страны в так называемой Западной объединенной зоне (Western Interconnection)*, где по сравнению с прошлым годом объемы доступных резервов мощности снизились и при этом вырос прогнозируемый пиковый спрос из-за чего, в частности, заметно уменьшатся возможности для экспорта-импорта мощности между соседними штатами в чрезвычайных ситуациях. В Техасе в зоне системного оператора ERCOT объем доступных резервов мощности увеличился с 12,9% до 15,3% по сравнению с прошлым годом за счет вводов в эксплуатацию 7 858 МВт мощности ветровой и солнечной генерации, а также накопителей энергии. Вместе с тем, тяжелые погодные условия могут вызвать дефицит генерирующей мощности, и, поскольку большую часть генерирующих мощностей составляют ветропарки, системные операторы должны предусмотреть наличие гибких энергоресурсов в периоды слабой ветровой активности. В штатах Среднего Запада и Юга в операционной зоне системного оператора MISO** и в штатах Новой Англии в зоне системного оператора ISO-NE обеспечены достаточные объемы доступных резервов мощности, но, как в Техасе, при потреблении выше нормы существует умеренный риск возникновения дефицита мощности. На остальной территории страны минимально необходимый объем доступных резервов мощности соблюден или превышен, соответственно, в экстремальных погодных условиях риск дефицита мощности в периоды пикового спроса довольно низкий.

Кроме того, по оценке NERC, на западе США и в Канаде особую угрозу для надежной работы объектов, формирующих «каркас» национальной энергосистемы (bulk power system, BPS), со второй половины лета представляют лесные пожары. Официальные предупреждения о повышенной опасности на период с июля 2021 г. уже выпущены для некоторых регионов, а также для Центральной и Западной Канады.

Официальный сайт NERC

* В США в состав Western Interconnection входят полностью штаты Вашингтон, Орегон, Айдахо, Вайоминг, Колорадо, Юта, Аризона, Невада, Калифорния и частично штаты Монтана, Нью-Мексико, Техас, Южная Дакота. Выполнение требований к надежности на их территории контролирует одна из региональных организаций в составе NERC – Western Electric Coordinating Council (WECC).

** Операционная зона включает полностью или частично штаты Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Висконсин, Мичиган, Иллинойс, Индиана, Миссури, Кентукки, Арканзас, Миссисипи, Техас, Луизиана.