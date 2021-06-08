Через 2 недели начнут работу междуна­род­ная выставка и форум «Возобнов­ляе­мая энерге­тика и электро­транс­порт» – RENWEX, которая пройдет 22–24 июня 2021 г. в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в Москве.



За 3 дня работы выставки посети­тели смогут ознако­миться с новыми разработ­ками в сфере возобнов­ляе­мых источни­ков энергии и электро­транс­порта на общей площади 5 800 кв. м.



В экспозиции будут представ­лены оборудо­ва­ние и техноло­гии для ветро‑, солнечной, гидро‑, геотер­маль­ной и биоэнер­ге­тики; электро­транс­порт и электро­мобили; услуги сервис­ных компаний по монтажу, наладке и обслужи­ва­нию различ­ного оборудо­ва­ния для исполь­зо­ва­ния ВЭИ.



В работе выставки и мероприя­тиях деловой программы примут участие более 300 предста­ви­те­лей ведущих ведомств, более 100 экспертов.



Свыше 60 компаний покажут свои решения и техноло­гии на стендах. Среди участни­ков выставки: Huawei Technologies, «Башни BPC», ГК «Новомет», «Вектор-​Баттери», «Вольт-​СПб», «Диэлектри­чес­кие кабель­ные системы», Зеленодоль­ский электро­тех­ни­чес­кий завод, «Космос-​Нефть-​Газ», «МикроАРТ», «Новый полюс», НПО «Автоном­ные решения», «Промэнерго», «Системы постоян­ного тока», «Смарт Бэттериз», «Энерге­ти­чес­кий центр» и многие другие.



Выставка представит более 50 торговых марок из 10 стран мира, в их числе: Fronius, Delta, Froling, Victron Energy, Hoppecke и другие.



Ознакомиться со списком участни­ков выставки можно здесь>>



Ознакомиться с программой деловых мероприя­тий можно здесь>>



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Генеральный спонсор RENWEX 2021 – Huawei Technologies