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8 июня 2021, 14:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: RENWEX-2021
Отрасль: Электроэнергетика
Через 2 недели начнут работу международная выставка и форум «Возобновляемая энергетика и электротранспорт» – RENWEX, которая пройдет 22–24 июня 2021 г. в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в Москве.
За 3 дня работы выставки посетители смогут ознакомиться с новыми разработками в сфере возобновляемых источников энергии и электротранспорта на общей площади 5 800 кв. м.
В экспозиции будут представлены оборудование и технологии для ветро‑, солнечной, гидро‑, геотермальной и биоэнергетики; электротранспорт и электромобили; услуги сервисных компаний по монтажу, наладке и обслуживанию различного оборудования для использования ВЭИ.
В работе выставки и мероприятиях деловой программы примут участие более 300 представителей ведущих ведомств, более 100 экспертов.
Свыше 60 компаний покажут свои решения и технологии на стендах. Среди участников выставки: Huawei Technologies, «Башни BPC», ГК «Новомет», «Вектор-Баттери», «Вольт-СПб», «Диэлектрические кабельные системы», Зеленодольский электротехнический завод, «Космос-Нефть-Газ», «МикроАРТ», «Новый полюс», НПО «Автономные решения», «Промэнерго», «Системы постоянного тока», «Смарт Бэттериз», «Энергетический центр» и многие другие.
Выставка представит более 50 торговых марок из 10 стран мира, в их числе: Fronius, Delta, Froling, Victron Energy, Hoppecke и другие.
Ознакомиться со списком участников выставки можно здесь>>
Ознакомиться с программой деловых мероприятий можно здесь>>
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