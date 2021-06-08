Европейская ассоциация системных операторов ENTSO-E опубликовала прогноз балансовой надежности европейских энергосистем на летний период 2021 г. – Summer Outlook 2021*.

В прогнозе отмечается отсутствие рисков для балансовой надежности энергосистем в летний период практически во всех странах ЕС. Исключение составляет энергосистема Ирландии, чья балансовая надежность требует тщательного мониторинга. Выявленные ENTSO-E для Ирландии риски нарушения надежности в начале лета, обусловлены плановыми отключениями генерации, а в конце летнего периода – плановым отключением трансграничного соединения с Великобританией. Эти отключения снижают потенциально доступный объем генерирующих мощностей примерно на 450-500 МВт по сравнению с обычным уровнем. Фактическая ситуация с балансовой надежностью будет зависеть от конкретных эксплуатационных условий и, особенно, от работы ветровой генерации.

Довольно изолированным средиземноморским энергосистемам, таким как Мальта, для обеспечения балансовой надежности, будет необходимо привлекать нерыночные энергоресурсы. Прогноз на летний период 2021 г. выявил наличие некоторых рисков для балансовой надежности таких энергосистем, но, по мнению ENTSO-E, нерыночных энергоресурсов должно хватить, чтобы справиться с операционными проблемами и возможным текущим дефицитом генерирующих мощностей.

Summer Outlook 2021 также содержит ретроспективный обзор балансовой ситуации за прошедший зимний период. Погодные условия в зимний период 2020- 2021 г. были довольно благоприятными для обеспечения балансовой надежности в целом. Температурные показатели были близки к средним, при этом резервов мощности было достаточно для обеспечения энергобаланса в периоды похолодания. Холодная погода в начале января, включая периоды значительного снижения температур наружного воздуха, привела к ограничению предложений со стороны поставщиков мощности в Западной Европе, тем не менее дефицита мощности зафиксировано не было.

Системные оповещения (System Alerts)** о напряженном режиме работы энергосистемы (Alert state)*** в течение прошедшей зимы выпускались несколько раз в Ирландии и Северной Ирландии из-за критического уровня резервов мощности. Участники энергорынка отреагировали на System Alerts и системные операторы Ирландии и Северной Ирландии реализовали встречные поставки мощности с энергосистемой Великобритании. В итоге не было зафиксировано дефицитов мощности.

8 января 2021 г. из-за каскадного срабатывания защиты нескольких элементов передающей сети энергосистема Континентальной Европы разделилась на две изолированные части. Ресинхронизация энергосистемы была осуществлена в течение одного часа и, благодаря быстрому и скоординированному подходу к ликвидации аварийной ситуации, в европейской энергосистеме не было зафиксировано масштабных отключений потребителей или повреждений оборудования.

Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций выходит за рамки оценки балансовой надежности. Такие риски анализируются в соответствии Руководством по эксплуатации энергосистемы (System Operation Guidelines). Специальная группа экспертов подготовила промежуточный отчет о разделении синхронной зоны Континентальной Европы 8 января 2021 г., опубликованный на веб-сайте ENTSO-E, который постоянно дополняется. Публикация финального отчета ожидается в ближайшие месяцы.

Официальный сайт ENTSO-E

* https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/sdcdocuments/seasonal/SOR2021/1_Summer%20Outlook%20202 1_Report.pdf

** Системные оповещения информируют об особых обстоятельствах, возникающих во время эксплуатации энергосистемы. Для каждого типа системного оповещения существуют соответствующие предупреждающие сообщения, включающие описание ситуации, в связи с которой опубликовано оповещение.

*** Напряженный режим – это рабочее состояние энергосистемы, которое подразумевает, что спрос на электроэнергию удовлетворяется в полном объеме, частота, напряжение или перетоки мощности находятся в допустимых пределах, однако, не выполняются требования по наличию необходимых резервов мощности, и отказы оборудования в передающей сети или генерирующего оборудования могут привести к нарушению нормального режима или аварийной ситуации.