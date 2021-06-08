Это новый интерактивный формат обучения – баттл, в течении которого менеджерам удалось выступить как в роли продавца, так и в роли потенциального покупателя кабельной – проводниковой продукции. Тем самым, у каждого была возможность проиграть все возможные доводы и возражения, которые чаще всего встречаются на практике.

Все мы участвовали в этом захватывающем состязании, выбирая лучшие решения для своей практической работы. В дальнейшем мы будем постоянно развивать наш профессионализм, ведь от этого зависит наше будущее.

Далее все продолжилось совещанием, посвященным основным результатам и новым стратегиям развития предприятия. Презентационную часть открыл коммерческий директор Сергей Хромов с докладом «Этапы пути. Что нами пройдено за 7 лет – успехи и достижения».