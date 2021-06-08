 
Компании

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" провел торжественное награждение победителей турнира "Переговорные поединки" по технике продаж

Это новый интерактивный формат обучения – баттл, в течении которого менеджерам удалось выступить как в роли продавца, так и в роли потенциального покупателя кабельной – проводниковой продукции. Тем самым, у каждого была возможность проиграть все возможные доводы и возражения, которые чаще всего встречаются на практике.

Все мы участвовали в этом захватывающем состязании, выбирая лучшие решения для своей практической работы. В дальнейшем мы будем постоянно развивать наш профессионализм, ведь от этого зависит наше будущее.

Далее все продолжилось совещанием, посвященным основным результатам и новым стратегиям развития предприятия. Презентационную часть открыл коммерческий директор Сергей Хромов с докладом «Этапы пути. Что нами пройдено за 7 лет – успехи и достижения».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Скобы крепежные нейлоновые IEK® – быстрая и прочная фиксация проводов и кабелей! 08.06.2021
Скобы крепежные нейлоновые IEK® – быстрая и прочная фиксация проводов и кабелей!
ЗАО 08.06.2021
ЗАО "ЗЭТО" приняло участие в интенсиве "Взлётная полоса для молодых профессионалов"
Арматурно-изоляторная подотрасль России понесла тяжелую утрату. 6 июня 2021 года на 81-м году жизни ... 07.06.2021
Арматурно-изоляторная подотрасль России понесла тяжелую утрату. 6 июня 2021 года на 81-м году жизни ...
Xinming примет участие в выставке wire Russia 2021 07.06.2021
Xinming примет участие в выставке wire Russia 2021
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно