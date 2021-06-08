Список предложений для программы стратегического развития страны до 2030 года разработало Минэкономразвития России, 8 июня сообщили «Известия».

По информации «Известий», предложения подготовлены в рамках исполнения указа президента РФ «О национальных целях» и состоят из нескольких блоков: «Новая высокотехнологичная экономика», «Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный договор», «Клиентоцентричное государство» и «Национальная инновационная система». Блоки включают 38 пунктов с конкретными инициативами по различным направлениям стратегического развития.

По оценке Минэкономразвития, только до 2024 года реализация этих инициатив потребует финансирования в размере 5,6 трлн руб. Примерно треть этих инвестиций (1,8 трлн руб.) будет профинансирована государством за счет бюджета, а также за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и бюджетных инфраструктурных кредитов.

Наиболее ресурсоемким является блок «Агрессивное развитие инфраструктуры», финансирование которого потребует инвестиций в размере 2,9 трлн руб. Из этой суммы 500 млрд руб. предполагается выделить в виде бюджетных инфраструктурных кредитов, 255 млрд руб. — из средств ФНБ, а 155 млрд руб. — непосредственно из бюджета.

В рамках этого блока планируется создать набор инструментов для финансирования на возвратной основе региональных социально значимых проектов. Предполагается также выделить средства на создание инфраструктуры обращения с отходами и финансирование программ по экологическому просвещению, для работ по утилизации затонувших судов и ликвидации взрывоопасных скважин, для создания признаваемой за рубежом системы мониторинга выбросов парниковых газов и т. д.

Каждый блок предложений готовила отдельная рабочая группа. Минэкономразвития при этом отвечало за методологическое обеспечение и координацию работ.