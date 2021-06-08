Порядка 10 километров линий электроснабжения, около 100 опор освещения — такие планы по обновлению электрооборудования предстоит реализовать за месяц работникам эксплуатационных подразделений СПб ГБУ «Ленсвет». Работы в сезон белых ночей ведутся активно: осматриваются сети, проводятся плановые ремонтные работы системы наружного освещения. Светотехническое оборудование подготавливается к очередному осветительному периоду.

Белые ночи – одно из чудес природы, которым одарен и Санкт-Петербург. С каждым днем продолжительность светового времени увеличивается примерно на десять минут, что ведет к сокращению времени работы уличных фонарей и архитектурно-художественной подсветки объектов.

В период белых ночей фактическое потребление электроэнергии на нужды наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки уменьшается в 5 раз по сравнению с декабрем. В июне, согласно графику работы наружного освещения, на работу уличных фонарей отводится 102 часа, а в декабре этот показатель достигает 548 часов. С начала июня по середину июля все 376 тысяч уличных светильников включаются в 23 часа и отключаются к 3-м утра.

В связи с сокращением времени работы искусственного освещения специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» запланировали работу по выравниванию и, по необходимости, замене опор наружного освещения, повышению качества освещения на детских и спортивных площадках, восстановлению работы нескольких бесхозяйных объектов, замене неизолированного провода линий электроснабжения на самонесущий изолированный провод, закрытию опор освещения защитной сеткой, замене перегоревших натриевых ламп в светильниках. Кроме того, в текущем году СПб ГБУ «Ленсвет» планирует продолжить замену устаревших пунктов питания, преимущественно расположенных в удаленных от исторического центра районах города.

Перечисленный объем работ необходим для повышения надежности электроснабжения уличного освещения, качества работы фонарей, создания комфортной обстановки для автомобильного и пешеходного движения, безопасного досуга петербуржцев в вечернее время.