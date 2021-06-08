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"Росэлектроника" поставила сверхмощное СВЧ оборудование для измерительного комплекса

Росэлектроника поставила сверхмощное СВЧ оборудование для измерительного комплекса

8 июня 2021, 17:12
Рубрика: Инновации
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Электротехника 
Источник: Росэлектроника

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил Концерну ВКО «Алмаз-Антей» сверхмощный СВЧ модуль для применения в составе многофункционального измерительного комплекса. Оборудование используется для измерения основных электродинамических характеристик, в частности, для определения эффективной площади рассеяния воздушной и наземной техники.

Модуль СВЧ диапазона предназначен для формирования зондирующих импульсных сигналов заданной амплитуды и определенной частоты следования. Устройство применяется в составе измерительного комплекса, который работает по принципу радиолокатора. Изготовленный модуль не имеет аналогов по мощности СВЧ сигнала и обеспечивает увеличенный рабочий радиус измерительного комплекса. На базе устройства также реализованы управляющее программное обеспечение, частотомер и измеритель мощности собственного производства. Оборудование отличается высоким коэффициентом полезного действия, компактностью и удобством эксплуатации.

Изделие спроектировано и изготовлено НИИ «Феррит-Домен» (входит в «Росэлектронику») по техническим требования заказчика - АО ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»).

«Инженерам НИИ «Феррит-Домен» удалось создать не имеющее аналогов по своим параметрам СВЧ устройство за рекордно короткие сроки. В результате реализации проекта, наше предприятие расширило свои компетенции в области разработки и производства гражданской электронной продукции с приемкой ОТК. Мы рассчитываем, что успешный опыт сотрудничества с одним из ведущих предприятий Концерна «Алмаз-Антей» позволит институту стать надежным поставщиком СВЧ модулей для измерительной аппаратуры. В настоящее время уже ведется работа по заключению нового контракта на поставку СВЧ модуля другого типа в следующем году», - отметил заместитель генерального директора по гражданской продукции НИИ «Феррит-Домен» Айказ Оганесян.

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Источник: Росэлектроника

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