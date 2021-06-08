Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил Концерну ВКО «Алмаз-Антей» сверхмощный СВЧ модуль для применения в составе многофункционального измерительного комплекса. Оборудование используется для измерения основных электродинамических характеристик, в частности, для определения эффективной площади рассеяния воздушной и наземной техники.

Модуль СВЧ диапазона предназначен для формирования зондирующих импульсных сигналов заданной амплитуды и определенной частоты следования. Устройство применяется в составе измерительного комплекса, который работает по принципу радиолокатора. Изготовленный модуль не имеет аналогов по мощности СВЧ сигнала и обеспечивает увеличенный рабочий радиус измерительного комплекса. На базе устройства также реализованы управляющее программное обеспечение, частотомер и измеритель мощности собственного производства. Оборудование отличается высоким коэффициентом полезного действия, компактностью и удобством эксплуатации.

Изделие спроектировано и изготовлено НИИ «Феррит-Домен» (входит в «Росэлектронику») по техническим требования заказчика - АО ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»).