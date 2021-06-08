«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») установила на подстанции 220 кВ «Ямская» комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 220 кВ и подключила новое силовое оборудование общей мощностью 580 МВА, увеличив мощность подстанции на 35%. Это первый этап реконструкции, которая завершится в 2023 году. Подстанция будет преобразована в первый в регионе энергообъект закрытого типа. Общая стоимость работ – более 4,1 млрд рублей.

КРУЭ устанавливаются в закрытых помещениях и обладают рядом преимуществ по сравнению с открытыми распредустройствами – они высоконадежны, компактны, бесшумны и экологичны. Токоведущие части КРУЭ заключены в герметичную алюминиевую оболочку, заполненную негорючим элегазом, что гарантирует высокую пожаро- и взрывобезопасность.

На финальном этапе реконструкции на подстанции «Ямская» будут смонтированы КРУЭ 110 кВ, а также закрытые распредустройства 10 кВ (для организации питания собственных нужд подстанции) и 6 кВ (для подключения абонентов). После перезавода всех линий электропередачи на новое оборудование, старая подстанция будет демонтирована.

На объекте внедряются современные технологические решения. Подстанция оснащается микропроцессорными терминалами релейной защиты, которые обладают высоким быстродействием (около 40 миллисекунд), позволяют оперативно выявлять аварийные процессы и минимизировать риски отключений. Применение АСУ ТП российского производства позволит в автоматическом режиме управлять всем оборудованием, удаленно контролировать параметры его работы. Также энергообъект будет обеспечен цифровой связью и новейшей системой безопасности.

Реконструкция подстанции 220 кВ «Ямская» обеспечит высокую надежность электроснабжения Рязани, где проживет более 539 тыс. человек. Будет обеспечен резерв мощности для социально-экономического развития города и подключения новых потребителей.