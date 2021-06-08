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Скобы крепежные нейлоновые IEK® – быстрая и прочная фиксация проводов и кабелей!

Скобы крепежные нейлоновые IEK® – быстрая и прочная фиксация проводов и кабелей!

8 июня 2021, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Скобы крепежные нейлоновые IEK® белого и черного цветов предназначены для фиксации кабелей, пучка проводов, гофрорукавов соответствующих диаметров. Один из наиболее экономичных, быстрых и эффективных видов крепежа. Крепление скобы к поверхности осуществляется различными способами: саморез, винт с дюбелем и т.п.

Преимущества скоб крепежных нейлоновых IEK®

  • Высокая стойкость к внешним воздействиям (влажность, УФ-излучение) и агрессивным средам.
  • Широкий размерный ряд.
  • Изготовлены из нейлона (синтетического полиамида PA 6.6).
  • Расширенный диапазон рабочих температур: от −40 до +85 °С.

Технические характеристики скоб нейлоновых крепежных IEK®

  • Диаметр присоединяемых проводников: от 5,7 до 19,4 мм.
  • Цвет исполнения: белый, чёрный.
  • Температура монтажа: от 0 до +60 ℃.
  • Температура эксплуатации: от −40 до +85 °С.
  • Срок службы: 10 лет.

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Источник: Группа компаний IEK

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