Скобы крепежные нейлоновые IEK® белого и черного цветов предназначены для фиксации кабелей, пучка проводов, гофрорукавов соответствующих диаметров. Один из наиболее экономичных, быстрых и эффективных видов крепежа. Крепление скобы к поверхности осуществляется различными способами: саморез, винт с дюбелем и т.п.

Преимущества скоб крепежных нейлоновых IEK®

Высокая стойкость к внешним воздействиям (влажность, УФ-излучение) и агрессивным средам.

Широкий размерный ряд.

Изготовлены из нейлона (синтетического полиамида PA 6.6).

Расширенный диапазон рабочих температур: от −40 до +85 °С.

Технические характеристики скоб нейлоновых крепежных IEK®