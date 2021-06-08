RusCableCLUB 2021
8 июня 2021, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Скобы крепежные нейлоновые IEK® белого и черного цветов предназначены для фиксации кабелей, пучка проводов, гофрорукавов соответствующих диаметров. Один из наиболее экономичных, быстрых и эффективных видов крепежа. Крепление скобы к поверхности осуществляется различными способами: саморез, винт с дюбелем и т.п.
Преимущества скоб крепежных нейлоновых IEK®
Технические характеристики скоб нейлоновых крепежных IEK®
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