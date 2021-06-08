 
Контракты

В Анапе построят четырехзвездочный отель за 3,5 млрд рублей

В Анапе построят четырехзвездочный отель за 3,5 млрд рублей

8 июня 2021, 15:45
Рубрика: Контракты
Метки: КРЫМ, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
195

В Анапе построят четырехзведочный отель за 3,5 млрд рублей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера — компании «Баркли», уточнив, что соглашение о намерениях строительства гостиничного комплекса было подписано на ПМЭФ-2021 совместно с мэрией города и группой Accor по региону Россия, Украина, Грузия и СНГ.

Гостиничный комплекс планируется построить в течение пяти лет в курортном пригороде Анапы – Варваровке. В рамках проекта будет создана также сопутствующая инфраструктура – спортивно-оздоровительный комплекс, центр развлечений, объекты общественного питания, спортплощадки, парковочные зоны и пляжная зона.

Председатель правления «Баркли» Леонид Казинец отметил, что проекты компании быстро развиваются в Анапе. «Проводя и поддерживая в городе различные спортивные мероприятия, в частности легкоатлетические, велосипедные и триатлонные, мы планируем создать для Анапы имидж спортивного центра черноморского побережья. Это будет особенно востребовано в зимний период, когда не все регионы доступны для занятий спортом на открытом воздухе. Таким образом, мы рассчитываем, что курортная недвижимость здесь будет пользоваться спросом круглый год и станет привлекательной для инвесторов», - прокомментировал он.

Генеральный директор группы Accor по региону Россия, Украина, Грузия и СНГ Алексис Деларофф считает , что отличный климат и великолепные возможности для пляжного отдыха, огромный потенциал для межсезонного отдыха, учитывая направление винного туризма, которое власти активно продвигают, при условии создания необходимой инфраструктуры могут превратить Анапу в международное направление для туризма. «Появление качественных гостиниц – один из необходимых шагов на этом пути», – считает он.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: stroygaz.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
We are back: уральские турбины возвращаются на юг Казахстана 08.06.2021
We are back: уральские турбины возвращаются на юг Казахстана
В Ростове на декоративную подсветку потратят больше 28 миллионов рублей 08.06.2021
В Ростове на декоративную подсветку потратят больше 28 миллионов рублей
Росатомфлот заключил контракт на строительство плавучего дока 08.06.2021
Росатомфлот заключил контракт на строительство плавучего дока
Росэнергоатом заключил свободные договоры на поставку 08.06.2021
Росэнергоатом заключил свободные договоры на поставку "безуглеродной" электроэнергии на сумму около ...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно