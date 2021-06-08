В Анапе построят четырехзвездочный отель за 3,5 млрд рублей

В Анапе построят четырехзведочный отель за 3,5 млрд рублей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера — компании «Баркли», уточнив, что соглашение о намерениях строительства гостиничного комплекса было подписано на ПМЭФ-2021 совместно с мэрией города и группой Accor по региону Россия, Украина, Грузия и СНГ.

Гостиничный комплекс планируется построить в течение пяти лет в курортном пригороде Анапы – Варваровке. В рамках проекта будет создана также сопутствующая инфраструктура – спортивно-оздоровительный комплекс, центр развлечений, объекты общественного питания, спортплощадки, парковочные зоны и пляжная зона.

Председатель правления «Баркли» Леонид Казинец отметил, что проекты компании быстро развиваются в Анапе. «Проводя и поддерживая в городе различные спортивные мероприятия, в частности легкоатлетические, велосипедные и триатлонные, мы планируем создать для Анапы имидж спортивного центра черноморского побережья. Это будет особенно востребовано в зимний период, когда не все регионы доступны для занятий спортом на открытом воздухе. Таким образом, мы рассчитываем, что курортная недвижимость здесь будет пользоваться спросом круглый год и станет привлекательной для инвесторов», - прокомментировал он.

Генеральный директор группы Accor по региону Россия, Украина, Грузия и СНГ Алексис Деларофф считает , что отличный климат и великолепные возможности для пляжного отдыха, огромный потенциал для межсезонного отдыха, учитывая направление винного туризма, которое власти активно продвигают, при условии создания необходимой инфраструктуры могут превратить Анапу в международное направление для туризма. «Появление качественных гостиниц – один из необходимых шагов на этом пути», – считает он.