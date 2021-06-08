В Красногвардейском районе энергетики обеспечили электроэнергией спортивный комплекс в селе Пятихатки и приступили к сетевому строительству в селе Некрасово.

В конце мая в селе Пятихатке Красногвардейского района энергетики выполнили установку и подключение мачтовой трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА с целью обеспечения надежного электроснабжения нового спортивного комплекса, расположенного на улице Спортивная, 1 В.

В настоящее время ГУП РК «Крымэнерго» ведет сетевое строительство энергообъектов в селе Некрасово, чтобы обеспечить объем необходимой мощности для подключения канализационно-насосной станции Красногвардейского психоневрологического интерната. Так, энергетики построят воздушную линию электропередачи, проложат более 1 км кабеля, установят 2 комплектных трансформаторных подстанции. Специалисты планируют завершить работы и подать напряжение на новый энергообъект в конце июня.