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ГУП РК "Крымэнерго" в Красногвардейском районе подключает к электросети социальные объекты

ГУП РК Крымэнерго в Красногвардейском районе подключает к электросети социальные объекты

8 июня 2021, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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В Красногвардейском районе энергетики обеспечили электроэнергией спортивный комплекс в селе Пятихатки и приступили к сетевому строительству в селе Некрасово.

В конце мая в селе Пятихатке Красногвардейского района энергетики выполнили установку и подключение мачтовой трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА с целью обеспечения надежного электроснабжения нового спортивного комплекса, расположенного на улице Спортивная, 1 В. 

В настоящее время ГУП РК «Крымэнерго» ведет сетевое строительство энергообъектов в селе Некрасово, чтобы обеспечить объем необходимой мощности для подключения канализационно-насосной станции Красногвардейского психоневрологического интерната. Так, энергетики построят воздушную линию электропередачи, проложат более 1 км кабеля, установят 2 комплектных трансформаторных подстанции. Специалисты планируют завершить работы и подать напряжение на новый энергообъект в конце июня.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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