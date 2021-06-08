В Черкесске состоялась рабочая встреча Главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова и и.о. генерального директора «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко.

В двухсторонней встрече также приняли участие члены правительства Карачаево-Черкесии Руслан Тамбиев, Евгений Гордиенко, Мурат Аргунов, заместители генерального директора «Россети Северный Кавказ» Павел Дынькин, Сергей Усевич, Сергей Поляков, директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко и управляющий директор АО «Карачаево-Черкесскэнерго» Ханафи Чотчаев.

«В первую очередь, хочу выразить слова благодарности компании «Россети» за ощутимое участие в развитии энергосистемы региона. Отдельно хотел бы отметить профессионализм энергетиков республики в обеспечении безаварийного прохождения осенне-зимнего сезона», – отметил Рашид Темрезов, открывая встречу.

На совещании было отмечено, что сейчас уже активно идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2021/2022. На финансирование ремонтной программы в регионе компания направит 171 млн рублей (+5% к уровню 2020 года).

Работа идет по графику. К 1 июня проведен ремонт более 26 км ЛЭП 0,4-110 кВ, 66 коммутационных аппаратов подстанций 35-110 кВ, 58 трансформаторных подстанций.

«Что касается инвестпрограммы, то мы продолжаем реализацию проектов, которые нацелены на рост надежности электроснабжения региона. Уже завершена модернизация подстанции 110 кВ «Южная» в Черкесске с увеличением мощности в 2,5 раза – до 80 МВА, в следующем году – реконструкция высокогорной линии 35 кВ «Бичесын – Поляна» протяженностью почти 26 км. Готовы обсуждать и решать вопросы, связанные со строительством новых инфраструктурных объектов», – отметил Роман Левченко.

Особое внимание Рашид Темрезов обратил на необходимость развития инженерной инфраструктуры туристических объектов в Архызском и Тебердинском ущельях. В 2020 году «Россети Северный Кавказ» обеспечили электроснабжением семь санаторно-курортных комплексов и баз отдыха в Архызе, в планах на 2021 год – техприсоединение еще 99 объектов.

Участники встречи также отметили высокую культуру платежной дисциплины практически всех групп потребителей региона, договорились о совместных шагах для решения проблемы долгов коммунальных структур.