Начальник службы кабельных ЛЭП Краснодарских электрических сетей Иван Пинчук работает на предприятии с 2003 года. Начал трудовой путь в службе изоляции и защиты от перенапряжения, а с 2013 года возглавил службу кабельных ЛЭП. Работая напрямую с энергией высокого напряжения, Иван Анатольевич раз и навсегда для себя уяснил: с электричеством надо только на «Вы» и только по правилам.

Это главное условие, соблюдение которого помогает энергетику успешно организовывать работу коллектива и претворять в жизнь сложные проекты по строительству, реконструкции и ремонту энергообъектов.

Иван Анатольевич опытный наставник. Он известен среди молодых специалистов и студентов профильных образовательных учреждений. Многие студенты, приходя на производственную практику, просят в качестве наставника назначить Ивана Пинчука. Знают, что требовательный, строгий, но точно научит!

Любовь к профессии, добросовестное отношение к труду, требовательность к себе и подчиненным в части соблюдения требований охраны труда и производственной дисциплины – слагаемые успешной работы в энергетике.