Компания «Россети Тюмень» приступила к ремонту подстанции 110 кВ «Советская». В результате работ, которые завершатся уже через месяц, энергетики повысят надежность электроснабжения двух стратегических транспортных узлов Советского района ХМАО-Югры: железнодорожной станции и аэропорта.

Специалисты урайского филиала энергокомпании проведут диагностику выключателей, силовых трансформаторов, устройств релейной защиты и автоматики. Работы по дегазации масла, сушке и чистке изоляции значительно снизят вероятность возникновения нештатных ситуаций. Комплекс мероприятий подготовит энергообъект к предстоящему осенне-зимнему периоду. Объем вложений «Россети Тюмень» в надежность функционирования питающего центра составит около 2,1 млн рублей.

Подстанция «Советская» снабжает электричеством железнодорожную станцию «Верхнекондинская», через которую проходят поезда дальнего следования из северо-западной части ХМАО-Югры в Свердловскую область. Также энергообъект является основным источником питания для «Аэропорта Советский». Воздушная гавань осуществляет авиационное обслуживание населения Советского района, Югорска и предприятий нефтегазового комплекса, а среднегодовой пассажиропоток составляет 48 тысяч человек.

По словам главного инженера «Аэропорта Советский» Павла Куталова, сотрудники «Россети Тюмень» обеспечивают бесперебойное электроснабжение объекта за счет грамотного подхода к работе и высококвалифицированных специалистов. «Подстанция «Советская» – наш основной источник электропитания, и мы должны быть уверены в её надёжности», – добавил представитель аэропорта.