RusCable Review. Спецвыпуск.
9 июня 2021, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство
Датской компанией AVK Holding запланировано возведение на территории Московской области завода, на площадках которого станут производить запорную арматуру. В строительство данного объекта, который станет для страны уникальным, ООО «АВК Арматура», входящее в ГК AVK, намерено вложить денежные средства в размере 1 миллиарда рублей.
Свои подписи под текстом соответствующего соглашения поставили в рамках форума «ПМЭФ-2021» губернатор Московской области Андрей Воробьёв и Мортен Сэдеруп Нильсен, управляющий директор AVK Holding A/S. Как сообщил Андрей Воробьёв, новое производство появится в индустриальном парке «Есипово», который расположен в Солнечногорском округе субъекта федерации. Площадь будущего производственного комплекса составит 15 000 квадратных метров.
Проект станут реализовывать в два этапа. Первым предусматривается запуск производства запорной арматуры, предназначенной для систем водоотведения и водоснабжения (старт строительных работ запланирован на I квартал следующего года), а вторым – складская и офисная части.
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