Датской компанией AVK Holding запланировано возведение на территории Московской области завода, на площадках которого станут производить запорную арматуру. В строительство данного объекта, который станет для страны уникальным, ООО «АВК Арматура», входящее в ГК AVK, намерено вложить денежные средства в размере 1 миллиарда рублей.

Свои подписи под текстом соответствующего соглашения поставили в рамках форума «ПМЭФ-2021» губернатор Московской области Андрей Воробьёв и Мортен Сэдеруп Нильсен, управляющий директор AVK Holding A/S. Как сообщил Андрей Воробьёв, новое производство появится в индустриальном парке «Есипово», который расположен в Солнечногорском округе субъекта федерации. Площадь будущего производственного комплекса составит 15 000 квадратных метров.

Проект станут реализовывать в два этапа. Первым предусматривается запуск производства запорной арматуры, предназначенной для систем водоотведения и водоснабжения (старт строительных работ запланирован на I квартал следующего года), а вторым – складская и офисная части.