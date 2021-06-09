 
Цифровая революция

"Единая цифровая платформа экспертизы – большой шаг к использованию цифровых технологий в строительстве"

Такое заявление сделал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов, обсуждая с журналистами итоги первого года работы ЕЦПЭ. Единая цифровая платформа экспертизы меняет привычные алгоритмы работы в строительном комплексе, подчеркнул глава ведомства. Заложенные в платформу новейшие цифровые технологии должны повысить качество и скорость работы не только экспертов, но и всех участников инвестиционно-строительного процесса. С момента запуска платформы в эксплуатацию в июне 2020 года ее активными пользователями и участниками пилотных испытаний являются

74 субъекта Российской Федерации. Доступ к платформе осуществляется через официальный портал platformaexpert.ru.

Доступ к ЕЦПЭ предоставляется на основе применения SAAS-модели (software as a service), предусматривающей условия пользования лицензионным программным обеспечением по подписке. «Такой подход позволяет организациям сократить расходы на установку, обновление и поддержку работоспособности программного обеспечения и оборудования и обеспечивает бесшовное информационное взаимодействие участников процесса строительной экспертизы», - отмечает руководитель проектов Центра цифровой трансформации Главгосэкспертизы России Виталий Кутковой.

К началу июня 2021 года зарегистрированными пользователями ЕЦПЭ уже стали 18 регионов, в том числе Республика Коми, Камчатский край, Приморский край, Республика Марий Эл, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Тверская область, Республика Дагестан, Магаданская область, Вологодская область, Чеченская Республика, Новосибирская область, Омская область, Пензенская область, Республика Ингушетия, Волгоградская область, Карачаево-Черкесская Республика и Архангельская область.

В мае 2021 года к пилотным испытаниям платформы приступили 12 регионов России, в том числе Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Рязанская область, Республика Башкортостан, город Севастополь, Ульяновская область, Орловская область, Калужская область, Республика Калмыкия, Липецкая область, Курская область и Республика Адыгея.

В целом на текущий момент соглашения о проведении пилотных испытаний заключены с 56 экспертными организациями. Еще с 11 организациями налажено информационное взаимодействие, формируются совместные планы по участию в пилотных испытаниях и демонстрации функциональных возможностей системы.

«Единая цифровая платформа экспертизы создана с учетом огромного опыта «цифрового общения» Главгосэкспертизы, на основе лучших современных практик и технологий», - подчеркнул начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов. В основу ЕЦПЭ заложены платформенные решения, сквозные технологии и другие цифровые инструменты, которые обеспечивают интеграцию на уровне микросервисов, создавая условия для работы в едином цифровом пространстве всех заинтересованных сторон - заказчиков строительства объектов и застройщиков, федеральных органов власти и экспертов, а также для многих других участников строительной деятельности.

Главгосэкспертиза России является разработчиком и правообладателем ЕЦПЭ, в соответствии с регистрацией патента Федеральной службой по интеллектуальной собственности (свидетельство № 2020612819 от 03.03.2020). Платформа создана специалистами Центра цифровой трансформации на основе технологий облачных решений и позволяет автоматизировать все основные этапы и процедуры проведения государственной экспертизы. В том числе она автоматизирует такие этапы работы, как представление на экспертизу и хранение документации, проверку комплектности поступившей документации, ведение договорных документов и контроль оплаты, подготовку замечаний и заключений, взаимодействие заявителя и экспертной организации и подписание документов усиленной квалифицированной электронной подписью, ведение официальной переписки по проекту экспертизы, отработку замечаний к комплектности и представленным документам, передачу заключения и документации в государственную информационную систему «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства».

В числе основных преимуществ Единой цифровой платформы экспертизы есть и такие преференции для зарегистрированных пользователей, как возможность работы в едином пространстве с использованием единых методологических подходов с другими экспертными организациями, подключенными к ЕЦПЭ, и возможность в упрощенном порядке привлекать для участия в проекте экспертизы работников этих организаций в качестве внештатных экспертов. Ведь доступ к виртуальному офису экспертизы возможен теперь в любой точке, где можно подключиться к интернету, что особенно актуально в условиях пандемии, а экспертные группы по всей России работают по экстерриториальному принципу. Платформа также обеспечивает полную информационную безопасность, а риски экспертных организаций и заявителей, связанные с техническим и функциональным сопровождением платформы, ложатся на Главгосэкспертизу.

Подключение к платформе региональных организаций государственной экспертизы выполняется в несколько организационно-технических этапов. Первый шаг - информационное взаимодействие с региональными экспертизами и проведение демонстрации функционала ЕЦПЭ. Затем производится подключение организации к пилотному стенду на основе заключения соглашения о пилотных испытаниях. И завершающий этап – подключение пользователей к платформе по договору сопровождения с предоставлением комплексного пакета услуг и консультативно-методологической помощи.

Региональные экспертные организации-пользователи платформы также высоко оценивают достоинства работы с ЕЦПЭ. Так, например, сотрудники ГАУ «Амургосэкспертиза» говорят о том, что интерфейс личного кабинета заявителя сделан просто и интуитивно понятным для заявителя: «Все данные заполняются поэтапно, обязательные для заполнения поля выделены. Понравился инструмент заполнения технико-экономических показателей: нет набора обязательных показателей, заявителю предоставляется возможность заполнения технико-экономических показателей из проекта, но по установленному формату».

Главное преимущество ЕЦПЭ, замечают сотрудники АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации», – это формализация взаимодействия с заявителями, и оно уже проявляет себя: «К нам поступает меньше звонков и писем с вопросами о текущем статусе проектов, нет разногласий по представленной документации. Ключевые преимущества платформы, ради которых мы начали переход, - строгая формализация взаимодействия с заявителем, жесткая структура проектной документации, с хранением версий всех документов, автоматизированная передача документации, заключения и сведений в ЕГРЗ, автоматизация проверки форматов документов и электронных подписей и подготовки типовых документов, в том числе сводных замечаний по проектам».

ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» отмечает «качественную и эффективную техническую и методическую поддержку, живое человеческое участие и заинтересованность в коллективном достижении успешного результата».

При этом ЕЦПЭ не является статичной системой, но постоянно совершенствуется. SAAS-модель помогает не только сократить затраты экспертных и других организаций по закупке и сопровождению оборудования и программного обеспечения, но и осуществлять регулярную доработку в соответствии с запросами пользователей и изменениями в нормативно-правовых актах. В дальнейшем на базе платформы планируется обеспечить возможность разработки и прочтения сводного заключения экспертизы в xml-формате, создать конструктор задания на проектирование, обеспечить переход к машиночитаемому формату документов и автоматизации межведомственных запросов. Также идет работа по подготовке условий для машинного обучения на основе датасетов с последующим переходом к предиктивной аналитике, основанной на алгоритмах искусственного интеллекта. А это позволит сформировать условия для развития инструментов по работе с информационными моделями.

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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