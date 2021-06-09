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Энергетики "Пермэнерго" построили сети для нового жилого комплекса "Панорама" в Индустриальном районе города Перми

Энергетики Пермэнерго построили сети для нового жилого комплекса Панорама в Индустриальном районе города Перми

9 июня 2021, 11:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» выполнили мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры для подключения нового жилого комплекса «Панорама» в микрорайоне «Балатово» Индустриального района краевого центра.

С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики установили  новую  блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами мощностью 630 кВА   каждый. 

Кроме того, специалисты «Пермэнерго» построили кабельные линии напряжением  6 кВ общей протяженностью более 1 километра. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком  мощности в объеме  503  кВт.

Жилой комплекс «Панорама» будет включать в себя 190 квартир общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Отметим, что дом расположен в шаговой доступности от парка культуры и отдыха «Балатово». 

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Источник: Россети Урал

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