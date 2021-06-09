Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» выполнили мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры для подключения нового жилого комплекса «Панорама» в микрорайоне «Балатово» Индустриального района краевого центра.

С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики установили новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами мощностью 630 кВА каждый.

Кроме того, специалисты «Пермэнерго» построили кабельные линии напряжением 6 кВ общей протяженностью более 1 километра. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме 503 кВт.

Жилой комплекс «Панорама» будет включать в себя 190 квартир общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Отметим, что дом расположен в шаговой доступности от парка культуры и отдыха «Балатово».